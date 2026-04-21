7000mAh बैटरी वाला OPPO K14 5G सिर्फ 1080 रुपये प्रति माह में होगा आपका, हर बार नहीं मिलेगी ऐसी डील

5 8

OPPO K14 5G Camera

OPPO K14 फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें 50MP का मेन लेंस दिया गया है। इसका अपर्चर f/1.8 है। इसके साथ 2MP का पोट्रेट सेंसर भी मिलता है। इसका अपर्चर f/2.4 है। इसके कैमरे से 1080p 60 fps में वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।