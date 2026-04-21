7000mAh बैटरी वाला OPPO K14 5G सिर्फ 1080 रुपये प्रति माह में होगा आपका, हर बार नहीं मिलेगी ऐसी डील

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Apr 21, 2026, 11:28 AM (IST)
ओप्पो के14 5जी में 6.75 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 1604 x 720 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसकी पीक ब्राइटनेस 1125 निट्स है। इसमें फेस लॉक फीचर मिलता है। इसके साथ फिंगरप्रिंट सेंसर भी है।
कंपनी ने OPPO K14 फोन में 8MP का कैमरा दिया है। इसका अपर्चर f/2.2 है। इससे शानदार सेल्फी क्लिक की जा सकती है। इसमें पोट्रेट, नाइट, टाइम-लैप्स और स्लो-मोशन जैसे कैमरा स्पेक्स मिलते हैं।
OPPO K14 में 5G, 4G, वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया है। इस डिवाइस को IP69 की रेटिंग मिली है। यह Android 16 बेस्ड Color OS 16 पर काम करता है।
ओप्पो ने इस मोबाइल फोन में फास्ट प्रोसेसिंग के लिए MediaTek Dimensity 6300 6एनएम प्रोसेसर और ARM Mali-G57 MC2@1072MHz GPU दिया गया है। इस डिवाइस की इंटरनल स्टोरेज 256GB है। इसमें 8 जीबी तक रैम मिलती है।
OPPO K14 फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें 50MP का मेन लेंस दिया गया है। इसका अपर्चर f/1.8 है। इसके साथ 2MP का पोट्रेट सेंसर भी मिलता है। इसका अपर्चर f/2.4 है। इसके कैमरे से 1080p 60 fps में वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।
ओप्पो के14 5जी स्मार्टफोन में 7000mAh की तगड़ी बैटरी दी गई है। इस बैटरी को 45 वॉट फास्ट चार्जिंग से फटाफट चार्ज किया जा सकता है। इस फोन की डायमेंशन 166.61×78.51×8.61mm और वजन 212 ग्राम है।
OPPO K14 5G ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart पर तीन स्टोरेज ऑप्शन में लिस्ट है। इस फोन के 6GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 19,999 रुपये है। इसका 6GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट 21,999 रुपये और 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल 23,999 रुपये में मिल रहा है।
SBI बैंक की ओर से 1100 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है। इस पर 1080 रुपये की EMI मिल रही है। इसके अलावा, हैंडसेट पर एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है।
Don't Miss Out the Latest Updates. Subscribe to Our Newsletter Today!
Enroll for our free updates
Please confirm that you agree to the terms and conditions.
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information