9020mAh बैटरी वाला Vivo T5 Pro 5G हुआ सस्ता, Flipkart से खरीदने पर 2000 रुपये की बचत

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Apr 22, 2026, 07:32 PM (IST)
Vivo T5 Pro 5G में 6.83 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144Hz का है। साथ ही इस डिस्प्ले का रेजलूशन 1,260x2,800 पिक्सल है। इस डिस्प्ले में आपको 5000 Nits की ब्राइटनेस मिलती है।
Vivo T5 Pro 5G फोन Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। लंबे गेमिंग सेशन के दौरान फोन को ठंडा रखने के लिए vapour chamber (VC) कूलिंग सिस्टम दिया गया है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP68+IP69 रेटिंग मिलती है।
Vivo T5 Pro 5G फोन में 3 वेरिएंट्स मिलते हैं। इसमें 8GB RAM + 128GB स्टोरेज, 8GB RAM + 256GB स्टोरेज और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज ऑप्शन शामिल है।
Vivo T5 Pro 5G फोन डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके साथ 2MP का सेकेंडरी कैमरा मिलने वाला है।
Vivo T5 Pro 5G फोन में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।
Vivo T5 Pro 5G फोन में कंपनी ने 9020mAh की जंबो बैटरी दी गई है, जिसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।
Vivo T5 Pro 5G फोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 29,999 रुपये लिस्ट है। हालांकि, बैंक कार्ड के जरिए इसे और सस्ते में खरीदा जा सकता है।
Vivo T5 Pro 5G के डिस्काउंट की बात करें, तो Vivo T5 Pro 5G को HDFC बैंक कार्ड के जरिए खरीदने पर 2000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा।
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