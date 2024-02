Moto G24 Power की पहली सेल आज यानी 7 फरवरी, 2024 से शुरू हो रही है। पहली सेल में स्मार्टफोन खरीदने पर ग्राहकों को अपना पुराना फोन एक्सचेंज करते समय ऑफ भी मिल रहा है। स्मार्टफोन दो वेरिएंट में आता है। फोन में 8GB तक RAM के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। इसकी कीमत 10 हजार रुपये से भी कम है। मोटोरोला ने इस स्मार्टफोन को कम दाम में दमदार फीचर्स के साथ पेश किया है। स्मार्टफोन दो कलर ऑप्शन में आता है। हैंडसेट जंबो बैटरी से लैस है। इसकी कीमत, सभी स्पेसिफिकेशन और ऑफर्स जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Motorola G24 Power की पहली सेल आज यानी 7 फरवरी को दोपहर 12 बजे से लोकप्रिय ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर शुरू हो जाएगी। स्मार्टफोन की कीमत 8,999 रुपये है। इसके टॉप वेरिएंट को 9,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। स्मार्टफोन को दो कलर ऑप्शन Glacier Blue और Ink Blue में लाया गया है। पहली सेल में फोन खरीदने पर एक्चसेंज पर 750 रुपये का ऑफ है।

Want to experience the true power? Get ready for #MotoG24Power !

Launching 30th January @Flipkart , https://t.co/azcEfy2uaW, and all leading retail stores.#DikheMastChaleZabardast pic.twitter.com/OtyHCd8zjm

— Motorola India (@motorolaindia) January 24, 2024