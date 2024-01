Moto G24 Power India launch: मोटो जी24 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। कंपनी ने इस फोन को 10 हजार से कम की रेंज में पेश किया है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो Motorola के इस स्मार्टफोन में 6.56 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, यह फोन MediaTek Helio G85 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP क्वाड पिक्सल कैमरा दिया गया है। इसके साथ फोन में 6000mAh की जंबो बैटरी दी गई है। आइए जानते हैं फोन की कीमत और स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स।

कंपनी ने Moto G24 Power फोन को 8,999 रुपये में लॉन्च किया है। यह दाम फोन के 4GB RAM और 128GB स्टोरेज मॉडल का है। इसका एक 8GB RAM और 128GB टॉप मॉडल भी है, जिसकी कीमत 9,999 रुपये है। फोन की सेल 7 फरवरी दोपहर 12 बजे से Flipkart पर शुरू होगी। फोन में दो कलर ऑप्शन मिलते हैं, जो हैं- Glacier Blue और Ink Blue।

Turbocharge your experience with #MotoG24Power! 🚀 Unleash the power of its 6000mAh battery, dynamic design, and Android™ 14 for endless fun.

Sale starts 7th Feb at ₹8,249 @Flipkart, https://t.co/azcEfy1Wlo & leading stores. #DikheMastChaleZabardast pic.twitter.com/A3CkAMMBZL

— Motorola India (@motorolaindia) January 30, 2024