Infinix Smart 8 की पहली सेल आज, जानिए कीमत से लेकर ऑफर तक सबकुछ

Infinix Smart 8 को हाल ही में लॉन्च किया गया था। आज यानी 15 जनवरी 2024 को इस डिवाइस की पहली सेल है। यह सेल ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart पर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इस फोन पर शानदार ऑफर्स मिलेंगे। मुख्य स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो इनफिनिक्स स्मार्ट 8 में 50MP का कैमरा और एक AI लेंस मिलता है। इसके साथ ही स्मार्टफोन में मिड-रेंज का प्रोसेसर और लंबा चलने वाली बैटरी दी गई है। इससे भारतीय बाजार में मौजूद Redmi, Vivo, Realme और Oppo जैसे ब्रांड्स के मोबाइल फोन्स को सीधी टक्कर मिलेगी।

इनफिनिक्स स्मार्ट 8 Rainbow Blue, Shiny Gold, Timber Black और Galaxy White कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। इस स्मार्टफोन की कीमत 7,499 रुपये है। ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर 10 प्रतिशत की छूट मिल रही है। Axis बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 5 प्रतिशत का कैशबैक दिया जा रहा है। इस फोन 264 रुपये की EMI पर भी खरीदा जा सकता है।

The most stylish smartphone, the Infinix Smart 8, is here with a 50MP AI Dual Rear Camera and up to 8 GB RAM. Available soon for just 6749*.

Sale starts on the 15th of January, only on Flipkart.#smart8 #smart8series #MostStylishSmartphone pic.twitter.com/lApvW7ZgoW

