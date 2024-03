Infinix Smart 8 Plus स्मार्टफोन आज भारतीय बाजार में लॉन्च हो गाय है। स्मार्टफोन को जंबो बैटरी के साथ लाया गया है। इसमें 8GB तक RAM जैसे दमदार फीचर्स मिल रहे हैं। फोन को स्पेशल लॉन्च प्राइज के तहत पेश किया गया है। हैंडसेट मल्टी टास्किंग और बढ़िया स्टोरेज के साथ आया है। इंटरनल स्टोरेज को बढ़ाने का ऑप्शन भी मिल रहा है। स्मार्टफोन को कंपनी ने चार कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है। Infinix Smart 8 Plus की कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Infinix Smart 8 Plus स्मार्टफोन को भारत में 7,799 रुपये में लॉन्च किया है। हालांकि, इसकी स्पेशल लॉन्च कीमत 6,999 रुपये है। हैंडसेट को चार कलर ऑप्शन Crystal Green, Shiny Gold, Timber Black और Galaxy White में लाया गया है। इसकी सेल 9 मार्च, 2024 को दोपहर 12 बजे से लोकप्रिय ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर शुरू हो जाएगी।

Most stylish smartphone goes Plus!

Introducing Smart 8 Plus

With 6000mAh big battery, up to 8GB* +128GB storage and 50MP camerahttps://t.co/9f6gloi0Sj#MostStylishSmartphone #Smart8series

— Infinix India (@InfinixIndia) March 1, 2024