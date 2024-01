होम

60MP सेल्फी कैमरा वाले Infinix Zero 20 स्मार्टफोन को सिर्फ 633 रुपये में लाएं घर, यहां मिलेगी बंपर डील

60MP selfie camera featured Infinix Zero 20 get in just 633 on Flipkart check top deal here: इनफिनिक्स जीरो 20 फोन 60MP सेल्फी कैमरा के साथ आता है। इस फोन के बैक में 108MP का कैमरा दिया गया है। इसे अभी आप Flipkart के जरिए 700 से भी कम की कीमत में खरीद सकते हैं। देखें ऑफर डिटेल्स।

Manisha Published:Jan 02, 2024, 17:50 PM | Updated: Jan 02, 2024, 17:50 PM