5000 रुपये से कम में खरीदें ये 5 शानदार Tower Fan, कमरे के हर कोने में पहुंचेगी हवा

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IBELL DELUXE High-Speed Tower Fan

IBELL का टावर फैन शानदार है। इस फैन का इस्तेमाल घर और ऑफिस दोनों जगह किया जा सकता है। यह बिजली की खपत कम करता है। इसमें 3-स्पीड कंट्रोल की सुविधा मिलती है। इसकी असल कीमत 5590 रुपये है, लेकिन इसे अमेजन से 43 प्रतिशत की छूट के साथ 3199 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस पर 112 रुपये की EMI मिल रही है।