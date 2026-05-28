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5000 रुपये से कम में खरीदें ये 5 शानदार Tower Fan, कमरे के हर कोने में पहुंचेगी हवा

Top 5 Tower Fan Under 5000 on Amazon India Buy This Summer 2026: 5 हजार से कम में कई टावर फैन मिल रहे हैं, जिन्हें अमेजन इंडिया से खरीदा जा सकता है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: May 28, 2026, 12:11 PM (IST)

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तेज गर्मी

दिल्ली-एनसीआर में चिलचिलाती गर्मी पड़ने के कारण एसी और कूलर की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही, इन उपकरणों की यूसेज में भी इजाफा हुआ है। इसके अलावा, टावर फैन की भी डिमांड में भी उच्छाल आया है।

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क्या है टावर फैन

टावर फैन लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हैं। इन फैन को मॉडर्न लुक दिया गया है। इनकी बॉडी भी स्लिम है, जिससे इनका उपयोग छोटी-से-छोटी जगह पर किया जा सकता है। इनकी खासियत है कि ये फैन स्टैंड या सीलिंग फैन की तुलना में बेहतर तरीके से हवा फेंकने में सक्षम है।

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बेस्ट Tower Fan

अगर आप अपने लिए टावर फैन खरीदना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं, तो हम आपको यहां अमेजन इंडिया पर उपलब्ध चुनिंदा फैन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कम बिजली में ठंडी हवा फेंकते हैं। इनकी कीमत 5000 रुपये से कम है।

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Deco Air Tower Indoor Fan

Deco के इस टावर फैन में 3 स्पीड मोड दिए गए हैं, जिसे यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। इसमें 2 घंटे के टाइमर की सुविधा मिलती है। इसके चलने पर आवाज भी नहीं आती है। इस फैन की कीमत 4,095 रुपये है।

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Symphony Surround JR Bladeless Tower Fan

Symphony का यह ब्लेडलैस फैन है। इसे ऑफिस और घर के लिए बनाया गया है। यह घर या दफ्तर के अंदर की एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने के साथ ठंडी हवा फेंकने में सक्षम है। इस पर 12 महीने की वारंटी दी जा रही है। इसका प्राइस 4691 रुपये है।

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IBELL DELUXE High-Speed Tower Fan

IBELL का टावर फैन शानदार है। इस फैन का इस्तेमाल घर और ऑफिस दोनों जगह किया जा सकता है। यह बिजली की खपत कम करता है। इसमें 3-स्पीड कंट्रोल की सुविधा मिलती है। इसकी असल कीमत 5590 रुपये है, लेकिन इसे अमेजन से 43 प्रतिशत की छूट के साथ 3199 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस पर 112 रुपये की EMI मिल रही है।

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Hans Lighting High Speed Tower Fan

Hans के टावर फैन पर 12 महीने की वारंटी मिल रही है। इस फैन की कीमत 2999 रुपये है। यह 25 फीट तक हवा फेंक सकता है। इसकी एंटी-रस्ट है। यानी कि इस पर कभी जंग नहीं लगेगी। इस पर 105 रुपये की EMI मिल रही है।

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SOWBAGHYA Trendy Bladeless Tower Fan

यह टावर फैन अमेजन इंडिया पर 4199 रुपये की कीमत के साथ लिस्ट है। इसके प्राइस में 29 प्रतिशत का डिस्काउंट शामिल है। यह फैन आवाज कम करता है। इसमें 3 स्पीड मोड दिए गए हैं। साथ ही, 2-वे ऑटो एयर डिफ्लेक्शन मिलता है। इसे 148 रुपये की ईएमआई पर घर लाया जा सकता है।