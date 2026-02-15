comscore
सिर्फ 491 रुपये हर महीने देकर घर लाएं 6000mAh बैटरी वाला Oppo K13x 5G, Amazon का Discount offer न करें मिस

6000mAh battery featured Oppo K13x 5G best 491 EMI offer on Amazon Price in India specs: ओप्पो के इस फोन पर अमेजन लाया गजब डील। इससे कम में कुछ नहीं मिलेगा।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Feb 15, 2026, 02:04 PM (IST)

OPPO K13x 5G (4)
Oppo K13x 5G Display

Oppo K13x 5G में 6.7 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz व रेजलूशन 1604 x 720 पिक्सल है। डिस्प्ले में कंपनी ने 1000 Nits तक की पीक ब्राइटनेस दी है।

OPPO K13x 5G (5)
Oppo K13x 5G Performance

Oppo K13x 5G फोन में परफॉर्मेंस के लिए कंपनी ने MediaTek Dimensity 6300 चिप दी है। इसके अलावा, फोन Android 15 बेस्ड Color OS 15 के साथ आता है, जिसके साथ आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होंगे।

OPPO K13x 5G (1)
Oppo K13x 5G RAM

Oppo K13x 5G फोन में 4GB RAM + 128GB स्टोरेज, 6GB RAM + 128GB स्टोरेज और 8GB RAM + 128GB स्टोरेज के रूप में तीन वेरिएंट्स मिलेंगे।

OPPO K13x 5G (6)
Oppo K13x 5G Camera

Oppo K13x 5G में फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। इसके साथ 2MP का सेकेंडरी सेंसर इस सेटअप का हिस्सा है।

OPPO K13x 5G (7)
Oppo K13x 5G Selfie Camera

Oppo K13x 5G में 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसके जरिए सेल्फी व वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं।

OPPO K13x 5G (3)
Oppo K13x 5G Battery

OPPO K3x 5G फोन कंपनी ने 6000mAh की जबरदस्त बैटरी दी है। इसके साथ आपको 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा।

OPPO K13x 5G (2)
Oppo K13x 5G Price

Oppo K13x 5G फोन के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 16,999 रुपये लिस्ट है। हालांकि, अभी इस कम दाम में खरीदा जा सकेगा।

OPPO K13x 5G
Oppo K13x 5G Discount

Oppo K13x 5G के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो अभी यह फोन 13,969 रुपये में खरीद के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा, बैंक कार्ड के जरिए फोन पर 1500 रुपये का ऑफ भी मिलेगा। इस फोन पर 491 रुपये की शुरुआती ईएमआई भी मिल रही है।