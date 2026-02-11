Apple Watch को सस्ते में खरीदने का बढ़िया मौका, यहां मिल रही जंबो छूट

Apple Watch Discount Offers on Flipkart: एप्पल के आईफोन की तरह स्मार्टवॉच भी बहुत पॉपुलर हैं। हर कोई इन वॉच को खरीदना चाहता है, लेकिन कीमत ज्यादा होने के कारण स्मार्टवॉच खरीदने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। अब इन वॉच को किफायती दाम में खरीदने का सही समय आ गया है। इन्हें ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट (Flipkart) से बंपर डिस्काउंट पर खरीदा जा सकता है। आइए इस खबर में जानते हैं Apple Smartwatch और उन पर मिलने वाली डील के बारे में विस्तार से… और पढें: iPhone में बिना पैसे दिए पाएं अनलिमिटेड स्टोरेज, 90% लोग नहीं जानते Apple की ये सीक्रेट ट्रिक!

Apple Watch Series 10 GPS

एप्पल वॉच सीरीज 10 फ्लिपकार्ट पर लिस्ट है। इस स्मार्टवॉच के 42mm मॉडल की कीमत 34,999 रुपये है। इस पर Canara बैंक की तरफ से 2000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस पर 1608 रुपये की EMI मिल रही है। स्पेसिफिकेशन पर नजर डालें, तो वॉच में Retina LTPO3 OLED डिस्प्ले है। इसमें ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले मिलता है। इसकी पीक ब्राइटनेस 2000 निट्स है। इस पर प्रोटेक्शन के लिए एक्स-फ्रंट ग्लास लगाया गया है। और पढें: Apple Swift Student Challenge 2026: आवेदन शुरू, जानें आखिरी तारीख, एलिजिबिलिटी से लेकर इनाम तक सब कुछ

इस स्मार्टवॉच में मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड के साथ-साथ ECG, ब्लड ऑक्सीजन और Emergency SOS जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसकी बैटरी सिंगल चार्ज में 18 घंटे चलती है। इसे IP6X की रेटिंग मिली है। कनेक्टिविटी के लिए स्मार्टवॉच में एलटीई, वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपीएस, Galileo और BeiDou जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। यह लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। और पढें: iPhone 17e के लॉन्च से पहले लीक में हुआ बड़ा खुलासा, दमदार चिपसेट से लेकर वायरलेस चार्जिंग तक का मिल सकता है सपोर्ट

Apple Watch Series 11 GPS

एप्पल वॉच 11 दो डायल साइज 46mm और 42mm में अवेलेबल है। इस स्मार्टवॉच में ऑलवेज ऑन फीचर वाला LTPO3 OLED डिस्प्ले दिया गया है। इसकी पीक ब्राइटनेस 2000 निट्स है। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए वॉच में 64 बिट वाला डुअल कोर प्रोसेसर और 4‑core Neural Engine दिया गया है। इसमें 64 जीबी इंटरनल स्टोरेज मिलती है।

हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए स्मार्टवॉच में ब्लड ऑक्सीजन, टेम्परेचर सेंसर, और हार्ट-रेट ट्रैकर दिया गया है। इस स्मार्टवॉच में स्पोर्ट्स मोड भी मिलते हैं। साथ ही, Emergency SOS और Crash Detection का सपोर्ट भी दिया गया है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई और ब्लूटूथ 5.3 मिलता है।

वॉच 11 की कीमत 46,990 रुपये है। इस दाम में 42mm साइज वाला मॉडल मिलता है। इस वॉच पर ICICI बैंक की ओर से 2500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा, स्मार्टवॉच को 2188 रुपये की EMI पर भी खरीदा जा सकता है।