WhatsApp में आ रहा शॉर्टकट टैब, एक क्लिक में खुल जाएगा सेटिंग पेज

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 11, 2026, 11:06 AM (IST)
WhatsApp अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने के लिए जल्द इंटरफेस में बदलाव करने वाला है। इस अपडेशन से यूजर्स को दो शॉर्टकट टैब मिल सकते हैं, जहां से सेटिंग में पहुंचा जा सकता है। इससे यूजर्स के लिए सेटिंग एक्सेस करना आसान हो जाएगा और उन्हें ऐप में पूरा कंट्रोल मिलेगा। इसकी जानकारी व्हाट्सएप फीचर्स पर नजर रखने वाली वेबसाइट wabetainfo की एक रिपोर्ट से मिली है। और पढें: WhatsApp यूजर्स की मौज, अब बिना ऐप डाउनलोड करे कर सकेंगे Voice और Video Call!
Wabetainfo ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp अपने इंटरफेस में सेटिंग टैब लाने वाला है। इसका पता Android 2.26.6.4 बीटा से चला है। यह गूगल प्ले-स्टोर पर उपलब्ध है। इसे टेस्ट करने के लिए बीटा यूजर्स के लिए रोलआउट भी कर दिया गया है। और पढें: WhatsApp में फोटो और वीडियो को भेजने से पहले कर पाएंगे सेव, आ रहा नया टूल
📝 WhatsApp beta for Android 2.26.6.4: what’s new? और पढें: सुप्रीम कोर्ट की WhatsApp और Meta को सख्त चेतावनी, यूजर डेटा पर मचा बवाल
WhatsApp is rolling out a feature that adds a settings tab to the interface, and it’s available to some beta testers!
Some users can experiment with this feature by installing the previous update.https://t.co/HhfLHwypd0 pic.twitter.com/Idc9dxOwc7
— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 11, 2026
ट्वीट में लगे स्क्रीनशॉट को देखें, तो व्हाट्सएप के इंटरफेस में दो सेटिंग टैब नजर आ रहे हैं। पहले टैब की बात करें, तो यह ऐप के टॉप बार में प्रोफाइल आइकन के रूप में मौजूद है। इस पर क्लिक करके यूजर सीधा सेटिंग और प्रोफाइल पेज में जा सकते हैं। इससे अलग से ऐप मैन्यू ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
दूसरा टैब ऐप के बॉटम में स्थित है। यह You नाम से उपलब्ध है। इस पर टैप करके सेटिंग पेज को ओपन किया जा सकता है। इसके आने के बाद बॉटम में चार की जगह पांच टैब नजर आएंगे।
व्हाट्सएप इस वक्त इन दोनों टैब की टेस्टिंग कर रहा है। इसका सपोर्ट सबसे पहले एंड्रॉइड यूजर्स को मिलेगा। इसके बाद नए टैब को iPhone यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा। फिलहाल, कंपनी की ओर से फीचर की लॉन्चिंग को लेकर ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया गया है।
इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने पिछले साल नवंबर में यूजर्स के लिए About फीचर को रिलीज किया था। इस फीचर के माध्यम से छोटे टेक्स्ट को स्टेटस के तौर पर शेयर किया जा सकता है। ये स्टेटस प्रोफाइल पेज और पर्सनल चैट पर नजर आएंगे।
