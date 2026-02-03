comscore
WhatsApp Channels में बना पाएंगे अपनी प्रोफाइल, आ रहा नया फीचर

WhatsApp Channels में नया फीचर आने वाला है। इस सुविधा के जरिए प्लेटफॉर्म पर प्रोफाइल बनाई जा सकेगी, जिसे चैनल के फॉलोअर्स देख पाएंगे। फिलहाल, फीचर की टेस्टिंग के लिए उपलब्ध कराया गया है।

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 03, 2026, 10:23 AM (IST)

WhatsApp अपने पॉपुलर फीचर Channels को अपग्रेड करने के लिए पिछले कई दिनों से खास टूल पर काम कर रहा है। इस सुविधा के आने से प्लेटफॉर्म पर यह देखा जा सकेगा कि चैनल अपडेट्स को कितनी बार फॉरवर्ड किया गया है। इससे व्यूअर्स की पसंद जानने में आसानी होगी और फॉलोवर्स बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब खबर है कि चैनल में फॉरवर्ड के अलावा एक और सुविधा लाने की तैयारी शुरू हो गई है। इससे एडमिन अपनी प्रोफाइल बना सकेंगे। news और पढें: WhatsApp Channels में आ रहा नया टूल, बताएगा कितनी बार फॉरवर्ड हुए चैनल अपडेट्स

Wabetainfo की एक रिपोर्ट से WhatsApp Channels में प्रोफाइल क्रिएट फीचर आने की जानकारी मिली है। इस सुविधा को iOS 26.4.10.73 बीटा अपडेट में स्पॉट में किया गया है, जो इस समय App Store में अवेलबल है। आपको बता दें कि Wabetainfo व्हाट्सएप में आने वाले फीचर्स ट्रैक करती है। इस साइट की जानकारी 99 प्रतिशत सही होती है। news और पढें: WhatsApp चलाने के लिए देने होंगे पैसे! कंपनी ला रही नए सब्सक्रिप्शन प्लान!

news और पढें: WhatsApp में आया नया सिक्योरिटी फीचर, यूजर्स का डेटा रहेगा पूरी तरह से सुरक्षित

खबर में लगे स्क्रीनशॉट को देखें, तो WhatsApp चैनल में प्रोफाइल बनाने का विकल्प दिया गया है। इस फीचर की मदद से चैनल एडमिन अपनी पर्सनल प्रोफाइल बना सकते हैं। इसमें उन्हें नाम और फोटो एड करने की सुविधा मिलेगी, जिसे फॉलोअर्स देख पाएंगे। इसमें एडमिन का फोन नंबर और अन्य डिटेल पूरी तरह से प्राइवेट रहेगी।

प्राइवेसी रहेगी बरकरार

प्राइवेसी को बरकरार रखने के लिए एडमिन का फोन नंबर और अन्य डिटेल पूरी तरह से हाइड रहेगी। फॉलोअर्स को केवल चैनल एडमिन का नाम और इमेज दिखाई देगी। इस प्रोफाइल को डिलीट भी किया जा सकेगा।

कहां मिलेगा फीचर ?

व्हाट्सएप चैनल्स में प्रोफाइल बनाने की सुविधा चैनल इंफो स्क्रीन में मिलेगी। इससे चैनल ओनर अपनी प्रोफाइल बना सकेंगे, जिससे उन्हें प्लेटफॉर्म पर पहचान मिलेगी। फिलहाल, यह टूल डेवलपमेंट जोन में है। इसे फरवरी या मार्च में यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा सकता है।

About फीचर की डिटेल

बता दें कि व्हाट्सएप ने पिछले साल नवंबर में अपने यूजर्स के लिए About फीचर को रोलआउट किया था। इस फीचर के जरिए छोटे टेक्स्ट को स्टेटस के तौर पर शेयर किया जा सकता है। यह स्टेटस अन्य यूजर्स को आपके प्रोफाइल पेज और पर्सनल चैट में दिखाई देगा।

कंपनी का मानना है कि इस सुविधा के माध्यम से अपने विचारों को शब्दों में साझा किया जा सकता है। इसमें इमोजी शेयर करने की भी सुविधा मिलती है। ये स्टेटस 24 घंटे तक प्लेटफॉर्म पर रहते हैं। समय पूरा होने के बाद अपने आप गायब हो जाते हैं।