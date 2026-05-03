WhatsApp में आने वाला है बड़ा बदलाव, अब चैट स्क्रीन दिखेगी एकदम अलग

iOS यूजर्स के लिए WhatsApp जल्द ही एक बड़ा विजुअल बदलाव लेकर आ सकता है, WABetaInfo की रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी अपने नए ‘Liquid Glass’ डिजाइन को अब चैट स्क्रीन तक लाने की तैयारी कर रही है। यह डिजाइन iOS 26 से इंस्पायर बताया जा रहा है। इस अपडेट में चैट इंटरफेस को ज्यादा मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट और शानदार बनाया जाएगा, जिससे ऐप का इस्तेमाल पहले से ज्यादा स्मूद और प्रीमियम लगेगा। और पढें: एक ही फोन में अब चलेंगे दो WhatsApp अकाउंट, iPhone यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी

इस नए अपडेट में सबसे बड़ा बदलाव होगा?

इस नए अपडेट में सबसे बड़ा बदलाव चैट बार में देखने को मिलेगा। अभी जहां मैसेज टाइप करने वाला Bar स्क्रीन के नीचे चिपका रहता है, वहीं नए डिजाइन में यह फ्लोट करता हुआ दिखाई देगा। इसका बैकग्राउंड ट्रांसलूसेंट यानी हल्का पारदर्शी होगा, जो पीछे के कंटेंट के हिसाब से बदलता रहेगा। इतना ही नहीं, लेटेस्ट मैसेज पर ले जाने वाला छोटा बटन भी इसी Liquid Glass स्टाइल में नजर आएगा। इसके अलावा चैट के ऊपर मौजूद नेविगेशन Bar भी अब सॉलिड कलर में नहीं रहेगा, बल्कि ट्रांसपेरेंट होकर हल्का फेड इफेक्ट देगा, जिससे वॉलपेपर और मैसेज हल्के-हल्के दिखेंगे। और पढें: WhatsApp के इंटरफेस में हुआ बड़ा बदलाव, Liquid Glass डिजाइन वाला आया अपडेट

अभी तक क्यों नहीं मिला ये नया फीचर यूजर्स को?

हालांकि, यह डिजाइन अभी सभी यूजर्स तक नहीं पहुंचा है। WABetaInfo के अनुसार, Liquid Glass फीचर अभी तक बीटा टेस्टर्स के लिए भी जारी नहीं किया गया है और फिलहाल यह केवल ऐप के कोड में ही मौजूद है। कंपनी ने 2025 में इसकी टेस्टिंग शुरू की थी, जहां इसे सबसे पहले टैब बार और चैट लिस्ट के कुछ हिस्सों में देखा गया था, लेकिन इसका रोलआउट काफी धीमा रहा है, जिससे ज्यादातर यूजर्स अभी तक इस नए लुक का अनुभव नहीं कर पाए हैं। और पढें: iPhone यूजर्स के लिए खुशखबरी, WhatsApp में जल्द आने वाला है मल्टीपल मैसेज सेलेक्शन फीचर

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रिलीज डेट क्या है?

Meta इस बार कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। कंपनी का फोकस है कि पूरा ऐप एक जैसा दिखे, न कि सिर्फ कुछ हिस्सों में नया डिजाइन लागू हो, हाल ही में वॉइस नोट प्लेयर और WhatsApp Business में भी इस डिजाइन की झलक देखने को मिली है। यही वजह है कि कंपनी धीरे-धीरे हर सेक्शन को अपडेट कर रही है, फिलहाल इसकी रिलीज डेट सामने नहीं आई है।