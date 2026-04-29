WhatsApp अक्सर अपने यूजर्स के लिए नए-नए फीचर्स लेकर आता रहता है। इसी के साथ इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म आए दिन अपने इंटरफेस में भी बदलाव करता रहता है। लेटेस्ट रिपोर्ट की मानें, तो जल्द ही व्हाट्सऐप एक बार फिर अपने इंटरफेस में बदलाव करने की तैयारी में है। हालांकि, नए अपडेट के बाद व्हाट्सऐप रंग-रूप नहीं बदलेगा बल्कि अलग से दिखने वाले WhatsApp status को जल्द ही आप चैट सेक्शन में ही देख सकेंगे। यह देखने में Instagram की तरह ही लगने वाला है, जहां आपको टॉप पर सर्कल में स्टोरीज सेक्शन दिखता है, वहीं व्हाट्सऐप में स्टेटस सेक्शन दिखेगा। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: WhatsApp से कैसे करें मोबाइल रिचार्ज, जानें आसान तरीका

WhatsApp status चैट सेक्शन में दिखेगा

Wabetainfo व्हाट्सऐप के हर छोटे-बड़े अपडेट पर नजर रखने वाली पब्लिकेशन है। Wabetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट की मानें, तो WhatsApp beta for Android 2.26.11.2 अपडेट के जरिए नया व्हाट्सऐप इंटरफेस देखने को मिला है। इस नए इंटरफेस में कंपनी Chat सेक्शन के टॉप पर ही Status updates एड करने की तैयारी में है। इस नए इंटरफेस के जरिए यूजर्स को स्टेटस देखने में आसानी होने वाली है, जिसे वह तुरंत टॉप पर क्लिक करके एक्सेस कर सकेंगे। और पढें: 8 सितंबर से इन Android फोन में नहीं चलेगा WhatsApp! कहीं आपका फोन तो लिस्ट में नहीं, ऐसे करें चेक

अभी कुछ ऐसा दिखता है स्टेटस सेक्शन

हालांकि, अभी स्टेटस देखने के लिए आपको अलग से updates टैब को ओपन करना होता है, जिसके बाद आप अपने दोस्तों व परिवारवालों के स्टेटस को देख पाते हैं।

स्क्रीनशॉट

📝 WhatsApp beta for Android 2.26.17.1: what’s new? WhatsApp is rolling out a feature that displays status updates at the top of the Chats tab, and it’s available to some beta testers!https://t.co/rhlnZdjmY1 pic.twitter.com/1LKe7EMQhl — WABetaInfo (@WABetaInfo) April 28, 2026



इस रिपोर्ट में नए इंटरफेस का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है। स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि यूजर्स को अब व्हाट्सऐप के टॉप पर स्टेटस देखने को सुविधा मिलने वाली है। यहां से सिर्फ आप दूसरों के स्टेटस ही नहीं देख पाएंगे बल्कि इसी सेक्शन में My Status का ऑप्शन जोड़ा गया है, जहां से आप अपना स्टेटस भी आसानी से व्हाट्सऐप में एड कर सकेंगे।

फिलहाल, यह फीचर बीटा टेस्टर्स के लिए रोलआउट किया गया है। हालांकि, टेस्टिंग के बाद इसे सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा सकता है। रोलआउट भी फेज मैनर में किया जा सकता है, जिसके तहत सभी तक इस फीचर को पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है।

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यूजर्स को क्या होगा फायदा?

Whatsapp के इस अपकमिंग अपडेट से व्हाट्सऐप का यूजर इंटरफेस बदल जाएगा। नए अपडेट के बाद यूजर्स स्टेटस को जल्दी ही और आसानी से देख सकेंगे। इसके अलावा, ऐप नेविगेशन पहले से आसान हो सकता है। इससे स्टेटस देखने में समय की भी बचत होगी। अभी लोग चैट करके ऐप बंद कर देते हैं। किसी को स्टेटस देखने के लिए नेक्स्ट टैब पर जाने का ध्यान ही नहीं रहता। हालांकि, जब स्टेटस प्रीव्यू उन्हें चैट के टॉप पर दिखेगा, तो व्हाट्सऐप का स्टेटस सेक्शन पॉपुलर होगा… ज्यादा इंटरैक्शन बढ़ेगी व एंगेजमेंट में बढ़ोतरी होगी।