WhatsApp पर चैटिंग करना होगा और भी मजेदार, आ रही नई इमोजी

WhatsApp पर चैटिंग करना अब और भी मजेदार होने वाला है, क्योंकि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप प्लेटफॉर्म पर जल्द नई इमोजी जोड़ने वाला है। इन इमोजी की टेस्टिंग शुरू हो गई है। इनके आने से यूजर्स का चैटिंग अनुभव बेहतर होगा। इन अपकमिंग इमोजी को व्हाट्सएप फीचर्स (WhatsApp Features) ट्रैक करने वाली पॉपुलर वेबसाइट Wabetainfo ने स्पॉट किया है।

Wabetainfo ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि WhatsApp Android 2.24.6.7 बीटा अपडेट इंस्टॉल करने के बाद नई इमोजी मिल रही हैं, जिनका इस्तेमाल इमोजी कीबोर्ड के जरिए किया जा सकता है।

📝 WhatsApp beta for Android 2.24.6.7: what’s new?

WhatsApp is releasing new emojis from the latest Unicode 15.1, making them available in the emoji keyboard!https://t.co/vQ0ChoyeTc pic.twitter.com/LUqTjvUiJ9

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 7, 2024