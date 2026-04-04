WhatsApp में आ रहा नया फिल्टर, एक जगह दिखाई देंगी Business Chats

WhatsApp अपने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को सुविधाजनक बनाने के लिए जल्द नया फिल्टर लेकर आने वाला है। इससे प्लेटफॉर्म पर कारोबार से जुड़ी चैट्स को सर्च और मैनेज करना आसान हो जाएगा। यह जानकारी wabetainfo की एक रिपोर्ट से मिली है। आपको बता दें कि यह साइट व्हाट्सएप में आने वाले फीचर्स को ट्रैक करती है। इनकी जानकारी 99 प्रतिशत सही होती है। और पढें: DoT ने बढ़ाई SIM बाइंडिंग की डेडलाइन, रिपोरट्स में हुआ खुलासा, जानें क्या है वजह

WhatsApp Business Chats Filter

रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल प्ले स्टोर पर WhatsApp का Android 2.26.14.1 बीटा अपडेट मौजूद है, जिससे बिजनेस चैट फिल्टर की जानकारी मिली है। इससे बिजनेस चैट्स नॉर्मल चैट्स से अलग हो जाएंगी, जिससे आप उन चैट को आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। और पढें: WhatsApp का बड़ा अलर्ट, फर्जी ऐप से हो रही जासूसी, ऐसे करें खुद का बचाव



पोस्ट में लगे स्क्रीनशॉट को देखें, तो व्हाट्सएप की चैट लिस्ट के टॉप में बिजनेस चैट्स ऑप्शन नजर आ रहा है। इस पर टैप करने से आपको आपकी बिजनेस अकाउंट्स से की गई सभी चैट्स मिलेंगी। इससे फायदा यह होगा कि आपको चैट लिस्ट में बिजनेस चैट सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस फिल्टर से चैट को एक्सेस करना बहुत आसान हो जाएगा।

वर्तमान में व्हाट्सएप पर बिजनेस चैट्स को एक जगह इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। इन चैट को पढ़ने के लिए चैट लिस्ट को खंगालना पड़ता है या फिर कस्टम लिस्ट बनानी पड़ती है, जिसमें समय लगता है। नए बिजनेस अकाउंट से बात करने के लिए उसे भी लिस्ट में एड करना पड़ता है। हालांकि, फिल्टर के आने से ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा बिजनेस पर टैप करना होगा। इसके बाद सारी बिजनेस चैट्स एक जगह दिखाई देने लगेंगी।

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फीचर पर चल रहा काम

रिपोर्ट में बताया गया कि व्हाट्सएप का बिजनेस फिल्टर अभी डेवलपमेंट जोन में है। इस सुविधा पर काम चल रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस फिल्टर को एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद फिल्टर का सपोर्ट iPhone यूजर्स को मिलेगा।