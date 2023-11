WhatsApp ने जून में अपने यूजर्स के लिए नया Channels फीचर लॉन्च किया था। यह इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप का ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, जो कि वन-वे कम्युनिकेशन सपोर्ट के साथ आता है। धीरे-धीरे करके व्हाट्सऐप चैनल में नए-नए फीचर्स एड किया जा रहा है। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट की मानें, तो जल्द ही व्हाट्सऐप चैनल में नया रिव्यू रिक्वेस्ट (Request a Review) फीचर एड किया जाने वाला है। इस फीचर के जरिए व्हाट्सऐप चैनल ओनर सस्पेंड चैनल के लिए रिव्यू रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आइए जानते हैं फीचर से जुड़ी सभी जानकारी।

Wabetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि Google Play store पर मौजूद WhatsApp beta for Android 2.23.25.16 अपडेट के जरिए कुछ बीटा टेस्टर्स को नया रिव्यू रिक्वेस्ट फीचर प्राप्त हुआ है। इस फीचर के जरिए व्हाट्सऐप चैनल ओनर सस्पेंड चैनल के लिए व्हाट्सऐप को रिव्यू रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट में एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है।

