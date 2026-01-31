WhatsApp Channels में आ रहा नया टूल, बताएगा कितनी बार फॉरवर्ड हुए चैनल अपडेट्स

WhatsApp Channels को सुविधाजनक बनाने के लिए जल्द नया फीचर जोड़ने की तैयारी चल रही है। इस टूल से देखा जा सकेगा कि चैनल अपडेट्स को कितनी बार फॉरवर्ड किया गया है। इससे चैनल ओनर्स को चैनल पर पूरा कंट्रोल मिलेगा और यह जानने में आसानी होगी कि किस तरह के कंटेंट को पसंद किया जा रहा है। और पढें: WhatsApp चलाने के लिए देने होंगे पैसे! कंपनी ला रही नए सब्सक्रिप्शन प्लान!

WhatsApp के अपकमिंग फीचर्स को ट्रैक करने वाली वेबसाइट wabetainfo ने नए व्हाट्सएप चैनल टूल को स्पॉट किया है। इसका नाम ‘Statistics for forwarded channel updates’ है। इसका पता व्हाट्सएप के Android 2.26.4.11 बीटा अपडेट से पता चला है, जो इस समय गूगल प्ले-स्टोर (Google Play Store) पर उपलब्ध है। और पढें: WhatsApp में आया नया सिक्योरिटी फीचर, यूजर्स का डेटा रहेगा पूरी तरह से सुरक्षित

खबर में ऊपर लगे स्क्रीनशॉट को देखें, तो व्हाट्सएप चैनल के नए फीचर का सपोर्ट बीटा टेस्टर्स के लिए लाइव हो गया है। चैनल अपडेट के नीचे फॉरवर्ड बटन के पास फॉरवर्डेड संख्या लिखी दिखाई दे रही है। इसके साथ यूजर्स रिएक्शन भी दिख रहे हैं। और पढें: WhatsApp पर Unknown नंबर से नहीं आएगी कॉल, बस करें ये काम

केवल चैनल ओनर को मिलेगा फीचर

व्हाट्सएप का अपकमिंग एनालिटिकल टूल सिर्फ चैनल ओनर को ही मिलेगा। इससे वे देख सकेंगे कि उनके अपडेट्स को कितनी बार आगे भेजा गया है। इसका मतलब है कि चैनल के फॉलोवर्स फॉरवर्डेड संख्या को नहीं देख पाएंगे।

क्या होगा फायदा ?

माना जा रहा है कि व्हाट्सएप में एनालिटिकल फंक्शन के आने से चैनल ओनर्स के लिए यह जानना आसान हो जाएगा कि किस कंटेंट को पसंद किया जा रहा है। इससे वे उस तरह का कंटेंट बनाकर ज्यादा से ज्यादा फॉलोवर्स को जोड़ पाएंगे।

कब रिलीज होगा यह टूल ?

व्हाट्सएप ने अभी तक इस अपकमिंग फीचर की लॉन्चिंग को लेकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन माना जा रहा है कि इस फीचर को मार्च के अंत या फिर अप्रैल की शुरुआत में सभी के लिए रोलआउट किया जा सकता है।

हाल में रिलीज किया सिक्योरिटी Feature

अंत में बताते चलें कि व्हाट्सएप ने हाल ही में Strict Account Setting फीचर को रोलआउट किया था। इस सुविधा को बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड और डेटा लीक के मामलों को ध्यान में रखकर लाया गया है। इससे यूजर्स पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे और प्राइवेसी बरकरार रहेगी। यह फीचर अभी चुनिंदा यूजर्स के लिए अवेलेबल है। आने वाले दिनों में इसे सभी के लिए रिलीज कर दिया जाएगा।