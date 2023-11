WhatsApp में आ रहा नया फीचर, चैनल में शेयर कर पाएंगे व्हाट्सएप स्टिकर

WhatsApp Channels शानदार फीचर्स में से एक है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp पिछले कई महीनों से इस सुविधा को बेहतर और सुविधाजनक बनाने के लिए लगातार नए फीचर्स पर काम कर रहा है। इन ही में से एक स्टिकर है। इसके तहत यूजर्स चैनल में स्टिकर भेज पाएंगे। माना जा रहा है कि इससे यूजर्स का एक्सपीरियंस बेहतर होगा और उन्हें चैनल में चैटिंग करने में बहुत मजा आएगा। आइए नीचे खबर में जानते हैं इस अपकमिंग फीचर की डिटेल…

व्हाट्सएप के अपकमिंग फीचर ट्रैक करने वाली wabetainfo ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि WhatsApp iOS 23.24.10.72 अपडेट रिलीज किया गया है, जिसका तहत कुछ बीटा यूजर्स को स्टिकर भेजने की सुविधा मिली है।

📝 WhatsApp beta for iOS 23.24.10.72: what’s new?

WhatsApp is rolling out a new feature to share stickers in channels, and it’s available to some beta testers!

Some users may also be able to get the same feature by installing certain previous builds.https://t.co/JBTmp8sGn8 pic.twitter.com/tsPFWGiIpt

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 28, 2023