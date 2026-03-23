WhatsApp जल्द ला रहा है ये कमाल का फीचर, 15 मिनट में अपने आप डिलीट होंगे मैसेज

WhatsApp पर जल्द ही एक नया प्राइवेसी फीचर आने वाला है, जो यूजर्स के लिए काफी काम का साबित हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, WhatsApp एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है जिसका नाम ‘After Reading’ है। इस फीचर की मदद से मैसेज पढ़ने के कुछ समय बाद अपने आप डिलीट हो जाएंगे। इस जानकारी को फीचर ट्रैकर WABetaInfo ने शेयर किया है। यह फीचर अभी डेवलपमेंट स्टेज में है और फिलहाल सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है। और पढें: WhatsApp लाया पैरेंटल कंट्रोल फीचर, माता-पिता को मिलेगा बच्चों के अकाउंट पर पूरा कंट्रोल

कैसे काम करेगा 15 मिनट में मैसेज डिलीट होने वाला फीचर?

इस नए फीचर का काम करने का तरीका काफी आसान है। जब कोई यूजर ‘After Reading’ ऑप्शन को ऑन करके मैसेज भेजेगा, तो जैसे ही सामने वाला व्यक्ति मैसेज पढ़ेगा, एक टाइमर शुरू हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, यह टाइमर करीब 15 मिनट का होगा, जैसे ही 15 मिनट पूरे होंगे, मैसेज अपने आप दोनों के चैट से गायब हो जाएगा, अगर कोई मैसेज पढ़ा ही नहीं जाता है, तो वह 24 घंटे तक चैट में रहेगा और उसके बाद खुद ही डिलीट हो जाएगा। यह फीचर WhatsApp के Android beta वर्जन 2.26.12.2 में देखा गया है, लेकिन अभी टेस्टिंग फेज में है। और पढें: 1 मार्च से भारत में WhatsApp पर होगा नया नियम लागू, अब SIM के बिना नहीं चलेगा अकाउंट

यूजर्स के लिए यह फीचर कितना फायदेमंद होगा?

यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए काफी यूजफुल होगा जो अक्सर संवेदनशील जानकारी जैसे OTP, पासवर्ड, एड्रेस या वेरिफिकेशन कोड शेयर करते हैं। अभी तक WhatsApp पर भेजे गए मैसेज तब तक चैट में रहते हैं जब तक उन्हें मैन्युअली डिलीट न किया जाए या डिसअपियरिंग मैसेज फीचर का इस्तेमाल न किया जाए, लेकिन यह नया फीचर मैसेज को पढ़ने के तुरंत बाद ही हटाने की सुविधा देगा, जिससे प्राइवेट जानकारी लीक होने का खतरा कम हो जाएगा। खास बात यह है कि यह फीचर तब भी काम करेगा जब यूजर ने ‘Read Receipts’ यानी ब्लू टिक को बंद किया हुआ हो। और पढें: WhatsApp में जल्द होगा बड़ा बदलाव! बिना SIM नहीं काम करेगा App

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क्या यह फीचर पुराने disappearing messages से बेहतर है?

फिलहाल WhatsApp में पहले से ही Disappearing Messages का ऑप्शन मौजूद है, जिसमें 24 घंटे, 7 दिन या 90 दिन का टाइमर सेट किया जा सकता है। इसके अलावा ‘View Once’ फीचर भी है, जिसमें फोटो, वीडियो और वॉइस मैसेज सिर्फ एक बार ही देखे जा सकते हैं, लेकिन नया ‘After Reading’ फीचर इन सभी से ज्यादा तेज और सुरक्षित माना जा रहा है, क्योंकि इसमें मैसेज पढ़ने के कुछ ही मिनटों बाद गायब हो जाएगा। अभी यह फीचर टेस्टिंग में है, इसलिए इसके लॉन्च होने में थोड़ा समय लग सकता है।