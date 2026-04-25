WhatsApp में जल्द आ सकता है ये कमाल का फीचर, आपकी चैटिंग को बना देगा सुपर आसान

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 25, 2026, 03:21 PM (IST)
WhatsApp अब जल्द ही एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक बड़ा और काम का फीचर लाने की तैयारी कर रहा है। WABetaInfo की रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ‘नोटिफिकेशन बबल्स’ सपोर्ट पर काम कर रही है, जिससे चैटिंग का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। यह फीचर सबसे पहले Google ने साल 2020 में एंड्रॉयड में पेश किया था, लेकिन अब तक WhatsApp में यह सुविधा नहीं थी। इस नए फीचर से यूजर्स किसी भी ऐप का इस्तेमाल करते हुए अपने मैसेजेस को आसानी से देख और रिप्लाई कर पाएंगे, बिना बार-बार ऐप बदलने के। और पढें: WhatsApp में जल्द ब्लॉक किए जा सकेंगे बिजनेस मैसेज, आ रहा नया फीचर
रिपोर्ट के अनुसार, WhatsApp में आने वाला यह फीचर चैट को स्क्रीन पर छोटे-छोटे फ्लोटिंग बबल्स के रूप में दिखाएगा। जब भी कोई नया मैसेज आएगा, तो उसका एक बबल स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसमें भेजने वाले की प्रोफाइल फोटो भी दिख सकती है। यूजर उस बबल पर टैप करके एक छोटे चैट विंडो में सीधे रिप्लाई कर सकेगा। यह फीचर काफी हद तक Facebook Messenger के ‘Chat Heads’ जैसा होगा, जिसे लोग पहले से पसंद करते हैं, हालांकि अभी यह फीचर डेवलपमेंट स्टेज में है और किसी भी बीटा वर्जन में उपलब्ध नहीं है। और पढें: WhatsApp जल्द ला सकता है ये कमाल का फीचर, स्पैम मैसेज से मिलेगा छुटकारा
इस नए फीचर का मकसद यूजर्स को बेहतर मल्टीटास्किंग अनुभव देना है, मान लीजिए आप कोई वीडियो देख रहे हैं या गेम खेल रहे हैं, तब भी मैसेज आने पर आपको WhatsApp खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बबल के जरिए आप तुरंत जवाब दे सकते हैं और अपना काम जारी रख सकते हैं। साथ ही, यूजर्स को यह ऑप्शन भी मिल सकता है कि अगर उन्हें यह फीचर पसंद न आए तो वे इसे बंद कर सकें। इससे WhatsApp का अनुभव और भी ज्यादा आसान और यूजर-फ्रेंडली हो जाएगा। और पढें: WhatsApp यूजर्स के लिए खुशखबरी, जल्द आ सकता है ये बड़ा फीचर
हालांकि, यह फीचर सभी डिवाइस में काम नहीं करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, यह सुविधा मुख्य रूप से Android 11 और उससे ऊपर के वर्जन में बेहतर तरीके से काम करेगी। पुराने एंड्रॉयड वर्जन में इसके लिए ‘Draw Over Other Apps’ जैसी परमिशन की जरूरत पड़ सकती है, वहीं iPhone यूजर्स को यह फीचर नहीं मिलेगा क्योंकि iOS में नोटिफिकेशन बबल्स का सपोर्ट नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले अपडेट में पहले यह फीचर बीटा यूजर्स को मिलेगा और फिर धीरे-धीरे सभी के लिए रोलआउट किया जाएगा।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information