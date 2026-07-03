comscore
ENG

Meta चुपके से लेकर आया खास App! टेक्स्ट लिखकर बना सकेंगे छोटे गेम्स और ऐप

Meta चुपके से Pocket ऐप को लेकर आ गया है। इस ऐप में प्रॉम्प्ट देकर छोटे गेम्स और ऐप बनाए जा सकते हैं। इसे वाइब-कोडेड गेमिंग प्लेटफॉर्म Gizmo ने तैयार किया है।

Edited By: Ajay Verma | Published By: Ajay Verma | Published: Jul 03, 2026, 09:01 AM (IST)

Meta
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Meta ने गेमर्स को ध्यान में रखकर और गेमिंग सेक्टर में अपने कदम जमाने के लिए कथित तौर पर नया गेमिंग ऐप पेश किया है। यह Pocket है, जिसे गूगल प्ले स्टोर पर स्पॉट किया गया है। इस ऐप में AI प्रॉम्ट की मदद से छोटे इंटरएक्टिव ऐप व गेम्स बनाए जा सकते हैं। इसमें फीड दी गई है, जहां अन्य यूजर्स द्वारा बनाए गए गेम व ऐप को देखने के साथ उपयोग किया जा सकता है। इस गेमिंग ऐप को वाइब-कोडेड गेमिंग प्लेटफॉर्म गिजमो की टीम ने तैयार किया है, जिसे इस साल की शुरुआत में मेटा ने टेकओवर किया था। news और पढें: WhatsApp पर AI Agent इस्तेमाल करना अब पड़ेगा महंगा, 1 अगस्त से बदलेगा चार्ज, बिजनेस यूजर्स पर पड़ेगा असर

Gizmo के समान है नया गेमिंग ऐप

टेकक्रंच की रिपोर्ट के मुताबिक, Meta का नया वाइब कोडिंग गेमिंग ऐप Pocket गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस ऐप्लिकेशन का इंटरफेस Gizmo ऐप से मिलता है। इन दोनों ऐप में यूजर्स प्रॉम्प्ट देकर ऐप और गेम्स बना सकते हैं। news और पढें: WhatsApp ला रहा काम का फीचर, बिना चैट छोड़े कर पाएंगे Meta AI का इस्तेमाल

रिपोर्ट की मानें, तो इस ऐप को चुपके से 29 जून को गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर डाउनलोड के लिए लिस्ट किया गया था। हालांकि, अभी तक साफ नहीं किया गया है कि इस ऐप को किन-किन रीजन में लाइव किया गया है और कितने यूजर्स ने डाउनलोड किया है। news और पढें: Meta Glasses: AI टेक से लैस स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

माना जा रहा है कि कंपनी का उद्देश्य पॉकेट ऐप के माध्यम से लोगों तक एडवांस टूल पहुंचाना है। ये टूल यूजर्स के काम आएंगे और उन्हें कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा। हालांकि, कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर गेमिंग ऐप को लॉन्च नहीं किया है। इस पर काम जारी है।

Forum ऐप

पॉकेट गेमिंग ऐप से पहले मेटा ने Forum ऐप को मई में लॉन्च किया था। इस ऐप को रेडिट की टक्कर में लाया गया है। यह एप्पल के ऐप स्टोर पर अवेलेबल है। इसका इस्तेमाल फेसबुक अकाउंट के जरिए किया जा सकता है। इसमें निकनेम से पोस्ट करने की सुविधा मिलती है। इसमें कई काम के फीचर्स दिए गए हैं, जिनके उपयोग से ग्रुप में जल्दी जवाब दिए जा सकते हैं।

इस ऐप को खासतौर पर यूजर्स को आपस में जोड़ने के लिए बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म में किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन की जा सकती है। इसके साथ अपनी पसंद की कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। इसमें Ask फीचर दिया गया है, जिससे अलग-अलग ग्रुप में एक साथ रिप्लाई दिया जा सकता है। साथ ही, AI एडमिन और असिस्टेंट का सपोर्ट भी मिलता है। इस टूल से कम्युनिटी को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है।

FAQs

1. क्या पॉकेट ऐप को ऑफिशियल लॉन्च किया गया है ?
Ans. नहीं इस गेमिंग ऐप लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन इसे चुपके से गूगल प्ले स्टोर पर लिस्ट किया गया है।

2. मेटा के नए ऐप की खासियत क्या है ?
Ans. मेटा के नए पॉकेट ऐप में प्रॉम्प्ट देकर गेम और ऐप बनाए जा सकते हैं।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

3. Pocket ऐप से पहले कौन-सा ऐप लॉन्च किया गया था ?
Ans. कंपनी ने पॉकेट से पहले Forum ऐप को पेश किया था।