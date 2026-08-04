Apple इस साल लॉन्च कर सकता है कैमरे वाले AirPods! रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा

एप्पल जल्द ही एक बड़ा सरप्राइज दे सकता है। नई रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी इस साल यानी 2026 की Fall Season में कैमरे से लैस नए AirPods लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन की Power On Report के अनुसार, इन नए एयरपॉड्स का कोड iOS 27 Beta में भी देखा गया है, जिससे माना जा रहा है कि प्रोडक्ट अब लॉन्च के काफी करीब पहुंच चुका है। और पढें: Apple ने रोलआउट करना शुरू किया iOS 27 Public Beta, Siri AI में आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कैसे करें इंस्टॉल और क्या बदला

Apple पिछले काफी समय से कैमरा वाले AirPods पर काम कर रहा है, लेकिन Apple Intelligence और नए Siri प्लेटफॉर्म में हुई देरी की वजह से इस प्रोजेक्ट को भी टालना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने इस डिवाइस के कई प्रोटोटाइप बनाए थे, जिनमें B798 और B790 कोडनेम शामिल हैं। अब B790 वर्जन सबसे आगे माना जा रहा है और अगर आखिरी समय में कोई बदलाव नहीं हुआ तो इसे इस साल के अंत तक पेश किया जा सकता है। और पढें: WWDC 2026: Apple ने पेश किया Gemini AI से लैस नया Siri सिस्टम, अब पहले से ज्यादा स्मार्ट होगा वॉयस असिस्टेंट

कैमरे वाले AirPods में क्या खास AI फीचर्स मिल सकते हैं?

कैमरे वाले AirPods को लेकर सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनका कैमरा फोटो या वीडियो लेने के लिए नहीं होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें लगे कैमरे सामान्य लाइट और इंफ्रारेड दोनों तरह की जानकारी पहचान सकेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फीचर्स को बेहतर बनाना होगा। और पढें: क्या WWDC 2026 में बदल जाएगी Siri? Apple दिखा सकता है अब तक का सबसे बड़ा AI अपग्रेड

ये AirPods यूजर के आसपास के माहौल को समझ पाएंगे और उसी हिसाब से ऑडियो एक्सपीरियंस को एडजस्ट करेंगे। इसके अलावा, कैमरे की मदद से AirPods हाथों के जेस्चर पहचान सकते हैं, यह समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति सीधे आपसे बात कर रहा है या आसपास किसी और से बातचीत हो रही है। इससे Siri को भी आंखें मिल जाएंगी और वह केवल आवाज ही नहीं बल्कि आसपास के माहौल को समझकर ज्यादा स्मार्ट जवाब दे सकेगी। Apple इस टेक्नोलॉजी को अपनी Visual Intelligence सर्विस के साथ जोड़ सकता है।

AirPods का नाम क्या होगा और डिजाइन कैसा होगा?

Apple ने इस डिवाइस का नाम तय नहीं किया है। यह AirPods Pro 4, AirPods Ultra या किसी नए नाम से लॉन्च हो सकता है। पहले उम्मीद की जा रही थी कि कैमरा वाला मॉडल AirPods Pro 3 होगा, लेकिन कंपनी ने उस मॉडल में कैमरे की जगह हार्ट रेट सेंसर, बेहतर बैटरी लाइफ और ऑडियो अपग्रेड दिए।

अब माना जा रहा है कि नया कैमरा वाला मॉडल डिजाइन में AirPods Pro 3 जैसा ही दिखेगा। अभी यह भी साफ नहीं है कि इसमें हार्ट रेट सेंसर मिलेगा या नहीं। Apple इस प्रोडक्ट के जरिए अपने AI इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने की कोशिश कर सकता है, खासकर तब जब कंपनी Apple Intelligence पर लगातार फोकस कर रही है।

भविष्य में AirPods क्या-क्या काम कर सकेंगे?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कैमरे वाले AirPods में अंदर भविष्य में कई नए फीचर्स मिल सकते हैं। जैसे…

GYM में Workout करते समय यह आपके रेप्स और सेट्स की गिनती कर सकते हैं।

खाने की प्लेट या पैकेज पर मौजूद न्यूट्रिशन लेबल देखकर पोषण संबंधी जानकारी भी दे सकते हैं।

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Apple ने अभी तक इन संभावित फीचर्स की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनी AI और स्मार्ट वियरेबल्स को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रही है। अगर यह डिवाइस इस साल लॉन्च होता है, तो यह AirPods सीरीज का अब तक का सबसे बड़ा बदलाव साबित हो सकता है और यूजर्स को सिर्फ बेहतर ऑडियो ही नहीं, बल्कि एक नया AI अनुभव भी मिलेगा।