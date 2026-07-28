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PM मोदी का फेसबुक वीडियो अचानक क्यों हुआ ब्लॉक? Meta ने बताई वजह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फेसबुक वीडियो अचानक गायब हो गया था। जिससे बाद मेटा ने इसके लिए माफी मांगी और वजह बताई...

Edited by Ashutosh Ojha |Published: Jul 28, 2026, 01:53 PM (IST)

PM Modi Facebook video

photo icon PM Modi Facebook video

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले एक वीडियों बनाई थी। जिसमें पेपल लीक को लेकर जंतर मंतर पर प्रोस्टेट कर रहे छात्रों के लिए एक जरूरी मैसेज था। लेकिन इसको बाद में फेसबुक से हटा दिया गया था। अब कंपनी ने इसके लिए माफी मांगी है और कहा यह जानबूझकर नहीं हुआ था, बल्कि एक तकनीकी गड़बड़ी थी। मेटा कंपनी के प्रवक्ता के अनुसार, वीडियो गलती से हट गया था और बाद में उसे दोबारा ठीक कर दिया गया।

क्या है मामला?

ये वीडियों पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री मोदी ने फेसबुक पर शेयर किया था, लेकिन कुछ समय बाद वह देश में दिखाई देना बंद हो गया। उस दौरान यूजर्स को स्क्रीन पर यह मैसेज दिखाई दे रहा था कि यह पोस्ट भारत में कानूनी अनुरोध के कारण उपलब्ध नहीं है।

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सवाल उठाए और इसे बड़ी टेक कंपनियों की मनमानी बताया। वहीं Meta ने स्पष्ट किया कि यह किसी कानूनी कार्रवाई की वजह से नहीं, बल्कि तकनीकी दिक्कत के कारण हुआ था।

सरकार ने इस मामले पर क्या कदम उठाया?

IANS की रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MeitY ने मेटा के अधिकारियों को तलब किया है। सरकार यह जानना चाहती है कि आखिर प्रधानमंत्री का वीडियो किस वजह से प्रतिबंधित हुआ और यूजर्स को कानूनी अनुरोध वाला संदेश क्यों दिखाया गया। हालांकि, कंपनी ने अपनी ओर से साफ किया है कि वीडियो गलती से हटा था।

Meta

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वीडियो में क्या था?

पीएम मोदी के इस वीडियो में पेपर लीक के मुद्दे और उससे निपटने के लिए सरकार की योजनाओं की बात की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने और कानून को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। आपको बात दें प्रधानमंत्री ज्यादा से ज्यादा अपनी बात युवाओं तक पहुंचाने के लिए के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं।