OPPO Find X9s Review: कैमरा, गेमिंग और दामदार बैटरी का फ्लैगशिप पैकेज

OPPO Find X9s Review: OPPO Find X9s कंपनी का फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, जिसे OPPO Find X9 और Find X9 Ultra के साथ लाया गया। इसे बाजार में Travel Companion के तौर पर प्रमोट किया गया, क्योंकि फोन में Hasselblad का शानदार कैमरा दिया गया है। इसके साथ ही डिवाइस में लंबा चलने वाली बैटरी, क्विक रिस्पॉन्स वाली स्क्रीन और क्लीन UI यानी यूजर इंटरफेस मिलता है, जो इसे बेहतर फोन बनाते हैं। क्या वाकई में यह स्मार्टफोन खरीदने लायक है। अगर आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा है, तो इसका जवाब हम देने वाले हैं। और पढें: 50MP कैमरा वाले Oppo Reno16 5G पर 6800 रुपये का फाडू डिस्काउंट, अभी लपकें धमाका Deal

हमने ओप्पो फाइंड एक्स9एस को प्राइमरी डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल किया है। अब आपके लिए रिव्यू लेकर आए हैं, जिसे पढ़कर आप यह जान पाएंगे ओप्पो का यह फ्लैगशिप फोन आपकी पहली पसंद बन सकता है या नहीं। और पढें: Oppo K14 5G को 774 रुपये देकर लाएं घर, 7000mAh बैटरी फोन पर यहां मिल रही 36 महीने की EMI

OPPO Find X9s: स्पेसिफिकेशन

Specification Details Operating System Android 16-based ColorOS 16 Display 6.59-inch AMOLED Resolution 2760 × 1256 pixels Refresh Rate 120Hz Processor MediaTek Dimensity 9500s Octa-Core RAM 12GB Internal Storage Up to 256GB Rear Cameras 50MP Primary (OIS) + 50MP Ultra-Wide + 50MP Periscope Front Camera 32MP Battery 7,025mAh Fast Charging 80W Fingerprint Sensor 3D In-Display Fingerprint Sensor Speakers Stereo Speakers Connectivity Bluetooth 6.1, Wi-Fi, GPS, SIM Card Slot, USB Type-C Port

फाइंड एक्स9एस Android 16 बेस्ड ColorOS 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस स्मार्टफोन में OIS से लैस 50MP का प्राइमरी लेंस, 50MP का अल्ट्रा-वाइड और 50MP का पेरीस्कोप लेंस दिया है। इसके फ्रंट में 32MP का कैमरा मिलता है। इसमें 3डी इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है। इसमें 6.59 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया है। इसका रेजलूशन 2760 × 1256 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसमें 256 जीबी तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसकी रैम 12 जीबी है।

इस स्मार्टफोन में 7025mAh की बैटरी लगी है। इसे 80W फास्ट चार्जिंग मिली है। इसमें बेहतर वर्किंग के लिए MediaTek Dimensity 9500s ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया है। इसमें स्टीरियो स्पीकर लगे हैं। कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 6.1, वाई-फाई, जीपीएस, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं।

कीमत

ओप्पो का यह स्मार्टफोन दो स्टोरेज ऑप्शन में अवेलेबल है। इस फोन के 12GB+256GB की कीमत 79,999 रुपये है। इसका 12GB+512GB स्टोरेज मॉडल 89,999 रुपये में लिस्ट है। इसे ऑफिशियल वेबसाइट और फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकता है।

OPPO Find X9s: कैमरा

OPPO Find X9s में Hasselblad ट्यून्ड कैमरा सेटअप दिया गया है, जो वाकई में शानदार है। इस डिवाइस का प्राइमरी और अल्ट्रा-वाइड लेंस बेहतर काम करता है। इसके जरिए क्लिक की गई फोटो बहुत अच्छी आती हैं। इन फोटो में बैलेंस कलर और शार्पनेस देखने को मिलती है। इसकी खास बात यह इमेज की रियलस्टिक टोन को बनाए रखता है।

इस फोन के कैमरे से क्लिक की फोटोज में न तो नॉइस देखने को मिलती है और न ही ग्रेन। इसके जरिए खींची गई पोट्रेट भी अच्छी डिटेल के साथ आती है, जो दिखने में आकर्षक लगती है। अब लाइटिंग कंडीशन की बात करें, तो इसका कैमरा दिन की रौशनी और कम लाइट में कमाल की फोटो क्लिक करता है। इस दौरान इमेज बहुत बैलेंस्ड आती हैं।

जूम

इस कैमरे का जूम भी बहुत बढ़िया है। दूसरे फोन की तुलना में इसके जूम से खींची गई तस्वीर ठीक आती हैं। इनमें बहुत कम ब्लर देखने को मिलता है। तस्वीरें बिल्कुल भी फटती नहीं हैं। कुल मिलाकर कहें, तो आप एक लेवल तक जूम करके साफ तस्वीर खींच सकते हैं।

नाइट मोड

इस स्मार्टफोन का नाइट मोड बेहतर काम करता है, जिससे रात में भी शानदार तस्वीरें क्लिक की जा सकती हैं। कम रौशनी में क्लिक की गई फोटो काफी क्लियर आती है। इनमें डिटेल भी देखने को मिलती है। तस्वीर में ब्लरनेस भी कम होती है। वहीं, इसका सेल्फी कैमरा भी बैक कैमरे की तरह काम करता है। इसमें एआई कैमरा मोड मिलते हैं, जिनसे अच्छी फोटोज क्लिक करने में मदद मिलती है। कहा जा सकता है कि यह अच्छा कैमरा फोन है।

OPPO Find X9s: डिजाइन

ओप्पो फाइंड एक्स9एस का डिजाइन ओप्पो फाइंड एक्स9 से मिलता है। यह दिखने में स्टाइलिश लगता है। इसकी बॉडी स्लीक और Aluminum की बनी है, जो काफी मजबूत है। इसे आसानी से कैरी किया जा सकता है और एक हाथ से यूज किया जा सकता है। इसके बैक पैनल पर उंगलियों के निशान नहीं पड़ते हैं।

इस फोन के राइट साइड में वॉल्यूम और पावर बटन है, जो ठीक काम करते हैं। इसके बॉटम में स्पीकर ग्रिल और टाईप-सी पोर्ट है, जिसमें चार्जिंग केबल आसानी से कनेक्ट हो जाती है। इसके कनेक्टिविटी फंक्शन से हमें किसी तरह की शिकायत नहीं है।

डिस्प्ले

इस स्मार्टफोन में फ्लैट AMOLED डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। टच की बात करें, तो यह बहुत स्मूद है। टच करने पर स्क्रीन तेजी से रिस्पॉन्ड करती है। इसमें पंची और वाइब्रेंट कलर देखने को मिलते हैं। दिन की तेज रौशनी में इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। बेहतर ब्राइटनेस होने की वजह से फोन पर मूवी देखने और गेम खेलने में बहुत मजा आता है। इसमें हैंग या लैग की समस्या नहीं आती है। इसका फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर भी सही काम करता है।

ऑडियो

इस फोन की साउंड क्वालिटी लाजवाब है। इसके स्पीकर लाउड साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे आप बिना ब्लूटूथ स्पीकर के यूट्यूब पर वीडियो देखने के साथ गेम खेल सकते हैं। सबसे अच्छी बात वॉल्यूम फुल होने पर वोकल क्लियर सुनाई देते हैं और आवाज बिल्कुल भी नहीं फटती है।

यह हैंडसेट Snap Key के साथ आता है। यह बटन लेफ्ट साइड में है और ठीक काम करता है। एक बार प्रेस करने पर असिस्टेंट ऑन हो जाता है। इसके अलावा, बटन को कस्टामाइज करके डिवाइस को साइलेंट करने के साथ-साथ कैमरा ओपन, रिमाइंडर और ट्रांसलेट फंक्शन को यूज किया जा सकता है।

OPPO Find X9s: परफॉर्मेंस

ओप्पो फाइंड एक्स9एस में Dimensity 9500s चिपसेट लगी है, जो वाकई में दमदार है। इस प्रोसेसर के होने से फोन स्मूदली काम करता है। इसके होने से डिवाइस हैंग की समस्या नहीं आती है। इस पर मल्टी-टास्टिंग और रोजमर्रा के काम बिना रुकावट के किए जा सकते हैं।

इस पर आप बिना रुकावट के एक साथ कई ऐप का इस्तेमाल करने के साथ-साथ फोटो एडिट, नेविगेशन और सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं। इसमें ऐप जल्दी खुलते हैं, एनिमेशन बहुत स्मूद महसूस होते हैं। अब गेमिंग पर आए, इसमें छोटे साइज वाले गेम्स आसानी से खेले जा सकते हैं। इस दौरान फोन जरा-सा भी गर्म नहीं होता है।

इस स्मार्टफोन पर हाई ग्राफिक्स वाले कॉल ऑफ ड्यूटी और बीजीएमआई जैसे हैवी गेम आसानी से खेले जा सकते हैं। लंबे समय तक गेम खेलने पर फ्रेम रेट बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं होता है।

OS

इस स्मार्टफोन में ColorOS 16 ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो काफी क्लीन है। यह प्रीमियम एक्सपीरियंस देता है। इसका इंटरफेस बहुत क्लियर और स्मूद है। इसमें एनिमेशन मख्खन की तरह चलते हैं। ऐप का आइकन का डिजाइन भी शानदार है। इसमें Quick Share का सपोर्ट मिलता है, जो आईफोन के एयर ड्रॉप की तरह काम करता है।

इस फंक्शन के जरिए सेकेंडों में एक फोन से दूसरे डिवाइस में फाइल ट्रांसफर हो जाती है। इसमें AI Mind Pilot, AI Recompose और Live Transcription जैसे एआई फीचर्स भी मिलते हैं।

OPPO Find X9s: बैटरी

हमने रिव्यू के दौरान देखा कि ओप्पो फाइंड एक्स9एस की बैटरी परफॉर्मेंस सही है। इस फोन की बैटरी को जोरी से 100 प्रतिशत होने पर 1 घंटा 50 मिनट का समय लगता है। फुल चार्ज होने पर बैटरी नॉर्मल यूसेज में 2 दिन तक चलती है। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ ऑनलाइन गेम खेलते हैं, तो बैटरी 1 दिन आराम से चल जाती है।

इस फोन में बैलेंस्ड, पावर सेविंग और हाई परफॉर्मेंस मोड मिलते हैं, जिन्हें ऑन करके बैटरी की यूसेज को कंट्रोल किया जा सकता है। जब हमने इन तीनों मोड को यूज किया, तो बैटरी उन मोड के हिसाब से परफॉर्म किया।

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Verdict

रिव्यू करने के बाद कहा जा सकता है कि OPPO Find X9S कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन है, क्योंकि इस फोन के जरिए दिन और रात में शानदार तस्वीरें खींचने के साथ घंटों बिना रुकावट के गेम खेला जा सकता है। लंबे समय तक मूवी व सीरीज देखी जा सकती है। इस पर फोटो एडिटिंग, फाइल शेयरिंग और सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग जैसे रोजमर्रा के काम किए जा सकते हैं। संक्षेप में कहें, तो यह स्मार्टफोन हर मामले में अव्वल है और आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा।