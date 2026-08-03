Sony Bravia 9 II 115-inch True RGB TV भारत में लॉन्च हो गया है। यह Sony Bravia 9 II का लेटेस्ट एडिशन है। कंपनी इस सीरीज के तहत पहले ही 75 इंच और 85 इंच के मॉडल लेकर आ चुकी है। वहीं, आज सोमवार को कंपनी ने अपना अभी तक का सबसे बड़ा स्क्रीन साइज 115 इंच मॉडल भारत में लॉन्च कर दिया है। फीचर्स की बात करें, तो इस टीवी में RGB Backlight Master Drive Pro टेक्नोलॉजी दी गई है। सिर्फ 115 इंच का मॉडल ही नहीं कंपनी ने मौजूद Bravia 7 II लाइनअप के तहत 98 इंच का भी नया मॉडल लॉन्च किया है। आइए जानते हैं इन टीवी की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स। और पढें: Sony ने गेमर्स को दिया झटका, रातों-रात भारत में बढ़ाई PS5 की कीमत, अब खरीदने के लिए देने होंगे इतने रुपये

Sony Bravia 9 II 115-inch True RGB TV Price in India

कंपनी ने Sony Bravia 9 II 115-inch True RGB TV को 45,99,900 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। लॉन्च ऑफर के तहत ग्राहक इसे 28,99,990 रुपये में खरीद सकेंगे। वहीं, दूसरी ओर Sony Bravia 7 II 98-inch को कंपनी ने 8,71,990 रुपये में लॉन्च किया है। टीवी की सेल भारत में जल्द ही शुरू होने वाली है। और पढें: Sony के इस ऐलान से PlayStation यूजर्स को बड़ा झटका, 2028 से नहीं मिलेगी Game की Disc

Bravia 9 II 115-inch True RGB TV Features

फीचर्स की बात करें, तो Bravia 9 II 115-inch True RGB TV में 115 इंच स्क्रीन दी गई है। यह 4K LCD स्क्रीन है, जिसमें RGB LED backlight, Local Dimming व 120Hz refresh rate जैसे फीचर्स मिलते हैं। यह टीवी XR प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने इस टीवी में RGB Backlight Master Drive Pro, XR Contrast Booster 40, Dynamic Contrast Enhancer, Luminance Booster Pro, XR Clear Image, X-Wide Angle Pro जैसे पिक्चर फीचर्स दिए हैं। और पढें: 30000 रुपए से कम में खरीदें ये 7 धांसू Home Theatre, घर बन जाएगा Cinema Hall

इतना ही नहीं, इसमें HDR10, HLG, IMAX Enhanced और Dolby Vision भी दिया गया है। कंपनी ने Auto Mode के साथ टीवी में XR Motion Clarity सपोर्ट दिया है। यह Google TV पर काम करता है। कंपनी टीवी में अपडेट के जरिए Gemini का सपोर्ट भी देने वाली है।

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ऑडियो के लिए इसमें 85W Acoustic Multi-Audio+ system मिलता है, जिसमें 12 स्पीकर्स मौजूद है। इसमें आपको 2 सबवूफर, 8 फुल-रेंज स्पीकर व 2 ट्विटर्स मौजूद है। साथ ही इनमें Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS support मिलता है। इस टीवी में कंपनी ने 32GB स्टोरेज दी है। साथ ही इसमें आप अपनी वॉइस से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा, इमें बिल्ट-इन माइक्रोफोन दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.3, 4× HDMI, 2× USB, Chromecast built-in, Apple AirPlay और Apple HomeKit का सपोर्ट मौजूद है। टीवी का डायमेंशन 2565 × 1535 × 540 mm और भार 111.8KG है।