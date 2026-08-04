Vodafone Idea (Vi) ने अपने भारतीय ग्राहकों के लिए 3 नए प्रीपेड रिचार्ज प्लान लॉन्च किए हैं। ये तीनों ही प्लान टेलीकॉम बेनेफिट्स के साथ-साथ Spotify Premium का फ्री सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं। इसमें आप Ad-free म्यूजिक, हाई-क्वालिटी ऑडियो स्ट्रीमिंग व ऑफलाइन म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। इन प्लान्स की कीमत मात्र 230 रुपये से शुरू होती है, जो कि 435 रुपये तक जाती है। इन प्लान्स में यूजर्स तो डेटा का एक्सेस मिलता है। साथ ही में कॉलिंग और SMS बेनेफिट भी शामिल है। इतना ही नहीं प्लान में आपको OTT बेनेफिट भी मुफ्त मिलेगा। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: Vodafone Idea का मात्र 26 रुपये का प्लान, मिलेगा ये सब

Vi New Prepaid Recharge Plans Offer Spotify Premium Benefits

Vodafone Idea ने अपने ग्राहकों के लिए 3 नए प्रीपेड रिचार्ज प्लान लॉन्च किए हैं। इन प्लान की कीमत 230 रुपये, 250 रुपये और 435 रुपये है। ये तीनों ही रिचार्ज प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आते हैं। और पढें: Vi ने कराए यूजर्स मजे, मिलेगा अनलिमिटेड डेटा

230 रुपये वाला प्लान

वोडाफोन आइडिया के 230 रुपये वाले प्लान में यूजर्स को 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है। यह प्लान उन्हें 30GB हाई-स्पीड डेटा का एक्सेस देता है। डेटा के अलावा, इस प्लान में आपको 20 OTT ऐप्स फ्री मिलेंगे, जिसमें JioHotstar, ZEE 5, SonyLIV, FanCode और Lionsgate Play आदि शामिल है। इसमें Spotify Premium सब्सक्रिप्शन शामिल है।

250 रुपये वाला प्लान

वोडाफोन आइडिया के 250 रुपये वाले प्लान में यूजर्स को 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है। यह प्लान आपको 2GB डेटा का एक्सेस देता है। डेटा के अलावा, इस प्लान में आपको Spotify Premium का फ्री सब्सक्रिप्शन शामिल है। इतना ही नहीं इसके साथ आपको इस प्लान में 300 SMS की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही आप कॉलिंग का आनंद भी ले सकेंगे।

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435 रुपये वाला प्लान

वोडाफोन आइडिया के 435 रुपये वाले प्लान में यूजर्स को 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है। यह प्लान आपको अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा का एक्सेस देता है। इसके अलावा, इसमें डेली 100 फ्री एसएमएस और कॉलिंग शामिल है। कंपनी इस प्लान में बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के Spotify Premium का सब्सक्रिप्शन दे रही है। साथ ही आपको JioHotstar (Mobile) का फ्री एक्सेस प्लान में मिलेगा।