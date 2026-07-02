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WhatsApp Username: सरकार की सख्ती के बाद अब Meta ने दी सफाई, बताया फीचर पूरी तरह से होगा ऑप्शनल

WhatsApp Username फीचर लॉन्च से पहले विवादों में घिरता नजर आ रहा है। सरकार की रोक के बाद अब Meta ने इस फीचर से जुड़ी सफाई दी है।

Published By: Manisha | Published: Jul 02, 2026, 03:19 PM (IST)

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WhatsApp Username: हाल ही में इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने अपना नया Username फीचर का ऐलान किया है। हालांकि, लॉन्च से पहले यह फीचर विवादों में फंसता नजर आ रहा है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं कि वो किसी के नाम का भी इस्तेमाल करके यजरनेम बना सकते हैं। इसके अलावा, सरकार ने भी व्हाट्सऐप के इस नए फीचर पर शंका जाहीर की है। लोगों की प्राइवेसी व सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर सरकार ने Meta को नोटिस भेजा है। इस नोटिस में कहा गया है कि कंपनी 3 दिनों के अंदर फीचर से जुड़ी सभी जानकारी प्रोवाइड करे। इसके अलावा, जब-तक इस फीचर को पूरी क्लियरेंस नहीं मिल जाती इसे भारत में लॉन्च न किया जाए। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स। news और पढें: WhatsApp पर AI Agent इस्तेमाल करना अब पड़ेगा महंगा, 1 अगस्त से बदलेगा चार्ज, बिजनेस यूजर्स पर पड़ेगा असर

रिपोर्ट्स की मानें, तो सरकार के नोटिस के बाद WhatsApp के प्रवक्ता ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा गया है कि इस फीचर को अभी लाइव नहीं किया गया है। इसे साल के अंदर तक फेज मैनर में रिलीज किया जाएगा। news और पढें: WhatsApp Username: अब बिना नंबर शेयर किए करें व्हाट्सऐप चैट, ऐसे बनाएं अपना यूनिक यूजरनेम

WhatsApp Username विवादों पर Meta ने दी सफाई

इसके अलावा, कंपनी ने साफ किया है कि यूजरनेम फीचर पूरी तरह से ऑप्शनल होने वाला है। अगर यूजर चाहते कि वो यूजरनेम का इस्तेमाल न करें, तो वो अपने नंबर के साथ भी व्हाट्सऐप चैट कर सकते हैं। इसके अलावा, यह फीचर उनके लिए पेश किया गया है, जो लोग बिना नंबर शेयर करें व्हाट्सऐप चैट करना चाहते हैं। news और पढें: WhatsApp पर फोटो भेजते समय क्वालिटी खराब हो जाती है? ऐसे भेजें HD इमेज

इतना ही नहीं WhatsApp ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए भी इस फीचर से जुड़ी कई अफवाहों को खारिज किया है। पहला तो यह फीचर पूरी तरह से ऑप्शनल है। इसके अलावा, अगर आप कोई यूजरनेम डालना चाहते हैं, वो उपलब्ध नहीं है तो आप अपने इंस्टाग्राम व फेसबुक यूजरनेम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं… जो कि पूरी तरह से हैंडल के ओनर के लिए रिजर्व है।

इसके अलावा, यदि आपके जैसा यूजरनेम किसी ने सेट कर लिया है तो अभी यह फीचर लॉन्च नहीं हुआ है। लॉन्च से पहले सभी सिक्योरिटी लेवल पर टेस्टिंग की जाएगी.., ताकी स्कैम आदि को बढ़ावा न मिले।

साथ ही फीचर लॉन्च होने पर यदि आपको कोई यूजरनेम पर मैसेज करेगा, तो यूजर से जुड़ी जानकारी पहले डिस्प्ले होगी… जिसमें उसका देश कौन-सा है और उसका अकाउंट कितना नया है।

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यूजरनेम की प्राइवेसी को बढ़ान के लिए मेटा Username Key जैसी एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी भी लाएगा। इस की के जरिए आप अपने यूजरनेम को सेफ रख सकते हैं।