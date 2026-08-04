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WhatsApp के हजारों अकाउंट अचानक से क्यों हुए ब्लॉक, जानें यहां

WhatsApp यूजर्स को बड़ी गड़बड़ी का सामना करना पड़ा। बीते सोमवार को दुनियाभर के यूजर्स के अकाउंट रिव्यू में आ गए, जिससे अकाउंट्स पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा।

Edited by Ajay Verma |Published: Aug 04, 2026, 10:22 AM (IST)

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भारत समेत दुनियाभर के WhatsApp यूजर्स को बीते सोमवार को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। यूजर्स के अकाउंट अचानक से 24 घंटे के लिए रिव्यू फेज में चले गए, जिससे मैसेज भेजने और कॉल करने में दिक्कत आई। इस समस्या को लेकर यूजर्स ने सोशल मीडिया पर शिकायत की, तो कईओं ने स्क्रीनशॉट शेयर कर प्लेटफॉर्म न इस्तेमाल करने की जानकारी दी। news और पढें: WhatsApp Mac में आया नया सेक्शन! मिलेगा अपडेट्स का पूरा कंट्रोल

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो व्हाट्सएप यूजर्स के अकाउंट को 24 घंटे के लिए ब्लॉक किया गया था। जब यूजर्स ने ऐप ओपन किया, तो उनके फोन पर Account in review Your account activity and device info is being checked लिखा आया। इसका मतलब है कि अकाउंट और फोन की जांच की जा रही है। इसका रिजल्ट 24 घंटे बाद आएगा। उस दौरान यूजर्स को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा और काम भी प्रभावित हुआ। news और पढें: WhatsApp के इन 8 Scam से रहें सावधान, सिर्फ एक मैसेज और अकाउंट खाली!

यह आउटेज 8 बजे से शुरू हुई और रात तक बनी रही। रिव्यू के दौरान यूजर्स को जिम्मेदारी के साथ ऐप यूज करने की बात कही गई। इसके साथ अकाउंट से जुड़ी जानकारी के ऑप्शन भी दिखाए गए।

Meta का आया जवाब

क कंपनी मेटा का कहना है कि हम यूजर्स के लिए काम करते हैं। प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाने के लिए अकाउंट को ब्लॉक किया जाता है। हालांकि, ऑटोमेटेड सिस्टम कई बार गलती से अकाउंट को रिव्यू सिस्टम में डाल देते हैं। इस समस्या को अब ठीक कर दिया गया है। सर्विस दोबारा से शुरू हो गई है।

ऐप के जरिए मैसेज रिसीव और भेजे जा सकते हैं। साथ ही, ऑडियो और वीडियो कॉलिंग भी की जा सकती है। आपको बता दें कि कंपनी ने मैसेजिंग सर्विस दोबारा शुरू करने की बात कही है, मगर अभी तक यह नहीं बताया है कि अकाउंट क्यों ब्लॉक हुए और इस समस्या से कहां के यूजर्स सबसे ज्यादा प्रभावित हुए।

फेक अकाउंट की कैसे होती है पहचान ?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि व्हाट्सएप ऑटोमेटेड सिस्टम का सहारा लेकर फेक अकाउंट और मैसेज की पहचान करके अकाउंट पर प्रतिबंध लगाता है। इस सिस्टम को लाने का उद्देश्य प्लेटफॉर्म सिक्योर बनाना है। हालांकि, कई बार सिस्टम गलती से अकाउंट्स को फ्लैग कर देता है, जिससे अकाउंट रिव्यू में चले जाते हैं और सर्विस पर रोक लग जाती है।

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अकाउंट सस्पेंड होने पर क्या करें ?

आपका अकाउंट गलती से रिव्यू में आ गया है, तो व्हाट्सएप की रिव्यू प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करें। क्योंकि कंपनी ने अकाउंट से सस्पेंशन हटाना शुरू कर दिया है।