8000mAh बैटरी के साथ भारत में लॉन्च हुआ Redmi Note 17 5G, जानिए कीमत और फीचर्स

रेडमी ने भारत में अपना नया Redmi Note 17 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह कंपनी की Note 17 सीरीज का पहला फोन है, जिसे कुछ हफ्ते पहले चीन में पेश किया गया था। भारत में इसकी शुरुआती कीमत 27,999 रुपये रखी गई है। ये फोन मॉडल्स में आया है…

6GB रैम + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपये है।

8GB रैम + 128GB स्टोरेज मॉडल 30,999 रुपये में मिलेगा।

कंपनी SBI, Axis Bank और Kotak Bank के क्रेडिट कार्ड पर 3000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दे रही है। इसकी बिक्री 12 अगस्त से अमेजन और श्याओमी की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू होगी। यह स्मार्टफोन Arctic Blue, Dark Night और Starlight Purple जैसे तीन कलर्स में उपलब्ध होगा।

Display and Processor

इस डिवाइस में 6.9 इंच का Full HD+ TrueColour AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 1800 निट्स है और इसे Corning Gorilla Glass 7i की सुरक्षा मिली है। फोन HyperOS 3 पर चलता है, जो Android 16 पर आधारित है।

कंपनी का दावा है कि इस डिवाइस को 4 साल तक Android अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। इसमें Snapdragon 4 Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है, जो 4nm प्रोसेस पर बना है। फोन में LPDDR4x रैम और UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है, जिसे माइक्रोSD कार्ड की मदद से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही बेहतर कूलिंग के लिए इसमें बड़ा वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम और IP65 डस्ट व वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग भी दी गई है।

Camera and Connectivity

फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है, जो LED फ्लैश और 2x डिजिटल जूम को सपोर्ट करता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, जो 1080p 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, डुअल सिम, USB Type-C और बाकी जरूरी फीचर्स दिए गए हैं। फोन का वजन 225 ग्राम है और इसकी मोटाई 8.4mm है।

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Battery and Charging Speed

इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8000mAh की बड़ी बैटरी है, जो 45W फास्ट चार्जिंग और 22.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि यह फोन एक बार चार्ज करने पर करीब 2.5 दिन तक चल सकता है। वहीं बैटरी बैकअप के आंकड़ों के अनुसार इसमें 28 घंटे से ज्यादा YouTube वीडियो, 24 घंटे तक WhatsApp इस्तेमाल, 10 घंटे से ज्यादा Google Maps नेविगेशन और लगभग 14 घंटे BGMI गेमिंग का साथ मिल सकता है।