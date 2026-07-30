PM मोदी की वीडियो हटाने पर Meta ने उठाया अहम कदम, मजबूत होगा रिव्यू सिस्टम

CJP प्रोटेस्ट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने जेन-जी को संबोधित करते हुए फेसबुक (Facebook) पर वीडियो अपलोड की थी, जिसे कुछ समय बाद प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने मेटा (Meta) के कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम को लेकर चिंता जताई। इस विवाद के बढ़ते ही अब कंपनी ने केंद्र को कंटेंट रिव्यू प्रोसेस को मजबूत करने का भरोसा दिलाया है। और पढें: छात्र आंदोलन में पीएम मोदी पर विवादित पोस्ट करने वालों की बढ़ी टेंशन, कई अकाउंट्स आए निशाने पर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, टेक कंपनी मेटा ने वीडियो डिलीट मुद्दे को ध्यान में रखकर MeitY यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य हाई-प्रोफाइल अकाउंट के कंटेंट को सावधानी के साथ मॉनिटर किया जाएगा। इसका उद्देश्य कंटेंट को बेहतर तरीके से रिव्यू करना है, जिससे अहम वीडियो गलती से डिलीट या ब्लॉक न हो। और पढें: PM मोदी का फेसबुक वीडियो अचानक क्यों हुआ ब्लॉक? Meta ने बताई वजह

वरिष्ठ अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी

नए अपडेट के तहत हाई-प्रोफाइल अकाउंट के कंटेंट को मॉनिटर करने की जिम्मेदारी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को मिलेगी। इसके साथ कंटेंट को लेकर जितने भी फैसले लिए गए हैं, सभी की अलग-अलग स्तर पर जांच की जाएगी। इससे फायदा यह होगा कि कंटेंट प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक नहीं होगा और सही जानकारी लोगों तक पहुंचेगी। और पढें: Meta Ray-Ban Display Glasses हुए और भी स्मार्ट, नए अपडेट में मिलेंगे ये सब फीचर्स

पीएम मोदी की वीडियो हटाए जाने के बाद कंपनी भारत सरकार (Indian Government) को नए रिव्यू सिस्टम की जानकारी दी है। इसके साथ आश्वासन दिया है कि नए सिस्टम के आने से गलती से वीडियो ब्लॉक होने की संभावना न के बराबर हो जाएगी।

क्यों फेसबुक से डिलीट हुई वीडियो ?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो को Gen Z के लिए शेयर किया गया था। इसमें पेपर लीक मामले को लेकर सरकार की ओर से क्या-क्या कदम उठाए गए। इन सब के बारे में बताया गया था, जिसे कुछ समय बाद प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया।

पीएम की वीडियो हटते ही विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद मेटा ने वीडियो को दोबारा प्लेटफॉर्म पर पब्लिश किया और बताया कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बेस्ड कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम में आई खराबी के कारण वीडियो डिलीट हुआ। इसके लिए कंपनी ने सरकार से माफी मांगी और कहा कि वीडियो गलती से डिलीट हुई है।

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चलेगा मीटिंग का दौर

रिपोर्ट्स की मानें, तो इस हफ्ते के अंत में मेटा और सरकार के बीच बैठक होने वाली है, जिसमें कंपनी के उच्च अधिकारी शामिल होंगे। इस मीटिंग में वीडियो के मुद्दे पर गहन चर्चा की जाएगी। इससे यह तय होगा कि टेक कंपनियां सरकारी और मशहूर हस्तियों द्वारा शेयर किए गए कंटेंट को कैसे हैंडल करेंगी।