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WhatsApp में जल्द आने वाला है बड़ा अपडेट, Group Chats के लिए आएंगे ये धांसू फीचर्स

व्हाट्सएप जल्द ही नए फीचर रोलआउट करने वाला है। आपको बता दें इसके बाद ग्रुप चैट्स करना पहले से ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा...

Edited by Ashutosh Ojha |Published: Aug 05, 2026, 12:57 PM (IST)

WhatsApp New Group Chat Features

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व्हाट्सएप ने अपने करोड़ों यूजर्स के लिए ग्रुप चैट को पहले से ज्यादा आसान और यूजफुल बनाने वाले कई नए फीचर्स का ऐलान किया है। कंपनी का कहना है कि इन नए अपडेट्स के बाद बड़े ग्रुप्स में बातचीत और कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाना है… news और पढें: ऑनलाइन फ्रॉड से बचाएगा WhatsApp का खास सिक्योरिटी फीचर, ऐसे करें ऑन

  • अब यूजर्स पोल के लिए डेडलाइन तय कर सकेंगे, जिससे तय समय के बाद वोटिंग अपने आप बंद हो जाएगी।
  • इसके अलावा पोल में वोट देने वाले लोगों का नाम छिपाने का ऑप्शन भी मिलेगा, जिससे लोग अपनी राय ज्यादा प्राइवेट तरीके से दे सकेंगे।
  • अगर पोल बनाते समय कोई गलती हो जाए, तो उसे डिलीट करने की जरूरत नहीं होगी। यूजर Poll पोस्ट करने के 15 मिनट के अंदर उसके सवाल या विकल्पों में बदलाव भी कर सकेंगे।
  • यह फीचर खासतौर पर ऑफिस, स्कूल, फैमिली और कम्युनिटी ग्रुप्स के लिए काफी काम का साबित हो सकता है।

ग्रुप चैट के लिए क्या फीचर है?

ग्रुप चैट के लिए नया @all Mention फीचर भी पेश किया है। इसकी मदद से अब किसी ग्रुप में मौजूद सभी मेंबर्स को एक साथ नोटिफिकेशन भेजा जा सकेगा। पहले हर मेंबर को अलग-अलग टैग करना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ @all लिखने से पूरे ग्रुप को अलर्ट मिल जाएगा। news और पढें: WhatsApp में आने वाला है बड़ा बदलाव, अब चैट स्क्रीन दिखेगी एकदम अलग

कंपनी के मुताबिक यह फीचर उन जरूरी मैसेज के लिए बनाया गया है, जिनकी जानकारी सभी लोगों तक तुरंत पहुंचानी होती है। जैसे… news और पढें: WhatsApp जल्द ला सकता है ये कमाल का फीचर, स्पैम मैसेज से मिलेगा छुटकारा

  • ऑफिस या स्कूल की छुट्टी की सूचना
  • किसी मीटिंग का रिमाइंडर
  • इवेंट की जानकारी या आखिरी समय में शेड्यूल में बदलाव

अगर किसी ग्रुप में 32 से ज्यादा मेंबर हैं, तो वहां केवल ग्रुप एडमिन ही @all Mention का इस्तेमाल कर पाएंगे। इतना ही नहीं, अगर किसी यूजर ने ग्रुप को म्यूट भी किया हुआ है, तब भी उसे @all का नोटिफिकेशन मिल सकता है। हालांकि यूजर्स चाहें तो ऐप की नोटिफिकेशन सेटिंग्स में जाकर इन अलर्ट्स को बंद भी कर सकते हैं।

क्या हैं ग्रुप मैनेजमेंट के लिए फीचर्स?

कंपनी ने ग्रुप मैनेजमेंट को आसान बनाने के लिए एक और नया फीचर जोड़ा है। अब किसी मौजूदा WhatsApp ग्रुप से सीधे नया ग्रुप बनाया जा सकेगा। यानी अगर किसी बड़े ग्रुप के कुछ लोगों के साथ अलग से चर्चा करनी हो, तो उन्हें दोबारा एक-एक करके जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नया ग्रुप बनाते समय पुराने ग्रुप के सदस्यों को आसानी से शामिल किया जा सकेगा। यह फीचर उन लोगों के लिए काफी उपयोगी होगा जो किसी इवेंट की अलग प्लानिंग करना चाहते हैं, सरप्राइज पार्टी की तैयारी कर रहे हैं, किसी खास विषय पर चर्चा करना चाहते हैं या किसी प्रोजेक्ट की अलग टीम बनाना चाहते हैं।

ये फीचर्स कब तक सभी यूजर्स को मिलेंगे?

WhatsApp का कहना है कि ये सभी नए फीचर्स फिलहाल चरणबद्ध तरीके से रोलआउट किए जा रहे हैं। आने वाले कुछ हफ्तों में दुनियाभर के Android और iPhone यूजर्स को ये अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपके फोन में अभी ये फीचर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो WhatsApp को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करते रहें।

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कंपनी लगातार अपने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में ऐसे बदलाव कर रही है, जिससे बड़े ग्रुप्स में बातचीत आसान हो, जरूरी जानकारी समय पर सभी तक पहुंचे और यूजर्स को बेहतर अनुभव मिले। Poll Deadline, प्राइवेट वोटिंग, @all Mention और नए ग्रुप बनाने जैसी सुविधाएं खासकर उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होंगी जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल रोजमर्रा के काम, पढ़ाई, ऑफिस या कम्युनिटी मैनेजमेंट के लिए करते हैं।