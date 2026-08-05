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Google के-12 स्टूडेंट्स के लिए ला रहा Gemini AI, इस दिन से मिलेगा सपोर्ट

Google के एडवांस एआई मॉडल Gemini को पिछले साल क्लासरूम में जोड़ा था। अब इसे के-12 और हायर एजुकेशन वाले छात्र व छात्राओं के लिए लाया जाने वाला है।

Edited by Ajay Verma |Published: Aug 05, 2026, 10:00 AM (IST)

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Google ने पिछले साल यानी 2025 में क्लासरूम (Classroom) प्लेटफॉर्म में टीचर्स की सुविधा के लिए जेमिनी (Gemini) को जोड़ा था। इससे लेसन प्लान बनाने में आसानी हुई और एजुकेशन इंटरैक्टिव बनी। इसके बाद इसे 18 से अधिक आयु वाले छात्रों के लिए रोलआउट किया गया। अब कंपनी ने जेमिनी को के-12 और हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए रिलीज करने का फैसला लिया है। news और पढें: Google Earth से 24 घंटे में क्यों हटाया गया इमेज जनरेशन फीचर, जानिए यहां

कब मिलेगा जेमिनी का सपोर्ट ?

गूगल के अनुसार, 10 अगस्त 2026 (सोमवार) से Gemini K-12 और हायर एजुकेशन वाले छात्र व छात्राओं के लिए उपलब्ध होगा। इसका इस्तेमाल क्लासरूम और जेमिनी नोटबुक के जरिए किया जा सकेगा। इसके माध्यम से क्लास के लिए फ्लैशकार्ड्स और क्विज तैयार किए जा सकेंगे। कंपनी का मानना है कि इस इंटीग्रेशन से स्टूडेंट्स आसानी से पढ़ सकेंगे। news और पढें: Google Pixel 11 Series होगी महंगी! ऑफिशियल लॉन्च से पहले कंपनी ने दिया बड़ा अपडेट

जेमिनी नोटबुक वाले स्टूडेंट्स को टीचर की ओर से शेयर किए गए नोट और स्टडी मैटेरियल का एक्सेस मिलेगा। एआई की सहायता से काम का एजुकेशन कंटेंट तैयार किया जा सकेगा। इनमें गाइड, समरी और इन्फोग्राफिक शामिल हैं। news और पढें: European Union ने लगाया Google पर 1 अरब डॉलर का मोटा जुर्माना, जानें वजह

मिलेंगे स्टार्टर प्रॉम्प्ट

कंपनी ने आगे बताया कि स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए स्टार्टर प्रॉम्प्ट को जोड़ा गया है। इनके आने से छात्रों को क्लासरूम और जेमिनी के बीच स्विच नहीं करना पड़ेगा। जब कोई स्टूडेंट प्रॉम्प्ट को प्रेस करेगा, तो उसे अपनी क्लास के अनुसार नोट्स व असाइनमेंट दिखाई देंगे। इसके बाद उसका टाइटल और स्टडी मैटेरियल भी मिलेगा।

पिछले महीने लॉन्च किए तीन नए AI मॉडल

आपको बताते चलें कि टेक कंपनी गूगल ने पिछले महीने यानी जुलाई में जेमिनी के तीन एआई मॉडल Gemini 3.6 Flash, Gemini 3.5 Flash Cyber और Gemini 3.5 Flash Lite को लॉन्च किया था। इन तीनों को यूजर्स को साइबर स्पेस में सुरक्षित रखने के लिए लाया गया है।

Gemini 3.6 Flash की बात करें, तो इसे कंपनी के डीपमाइंड विंग ने बनाया है। यह तीनों में सबसे स्मार्ट मॉडल है। इसकी खूबी है कि यह मिनटों में कोड जनरेट करता है। फाइनेंस टास्क को पूरा करने में सक्षम है। वहीं, जेमिनी 3.5 फ्लैश साइबर को साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी खामियों को पकड़ने के लिए लाया गया है।

FAQs

1. K-12 स्टूडेंट्स के लिए कब रोलआउट होगा जेमिनी ?
Ans. जेमिनी को 10 अगस्त से के-12 स्टूडेंट्स के लिए रोलआउट किया जाएगा।

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2. जेमिनी के क्लासरूम में आने से क्या होगा ?
Ans. छात्रों की सुविधा के लिए जेमिनी को क्लासरूम में लाया गया है। इससे पढ़ाई करने में आसानी होगी।