Airtel यूजर्स को बड़ा झटका, बंद किया 299 रुपये वाला सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान

एयरटेल ने अपने 299 रुपये वाले प्रीपेड रिचार्ज प्लान को आधिकारिक वेबसाइट और Airtel Thanks ऐप से हटा दिया है। यह वही 249 रुपये वाला प्लान है जिसकी पिछले साल कीमत बढ़ाकर 299 रुपये कर दिया था। आपको इसमें 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड लोकल और एसटीडी कॉलिंग, रोज 1GB हाई-स्पीड डेटा, प्रतिदिन 100 SMS, फ्री हेलोट्यून और परप्लेक्सिटी प्रो एआई का सब्सक्रिप्शन मिलता था। अब इस प्लान के बंद होने के बाद एयरटेल के ग्राहकों के लिए सबसे सस्ता अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा वाला प्लान 349 रुपये का है। और पढें: Airtel ने प्रीपेड यूजर्स को दी बड़ी राहत, चुनिंदा प्लान्स में मिलेगा ये फायदा

Airtel का सबसे सस्ता अनलिमिटेड रिचार्ज प्लान कौन-सा है?

299 रुपये वाला प्लान हटने के बाद एयरटेल का 349 रुपये वाला रिचार्ज प्लान सबसे किफायती अनलिमिटेड प्लान बन गया है। इस प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड लोकल और एसटीडी कॉलिंग, रोज 2GB हाई-स्पीड 4G/5G डेटा और प्रतिदिन 100 SMS मिलते हैं। और पढें: Airtel के इन प्लान्स में पाएं 20 से ज्यादा OTTs का फ्री सब्सक्रिप्शन, कीमत 400 से कम

इसके अलावा ग्राहकों को 6 महीने का Apple Music सब्सक्रिप्शन, फ्री Airtel HelloTunes और 12 महीने का Adobe Express Premium भी दिया जा रहा है। यानी कीमत बढ़ने के साथ कंपनी ने प्लान में पहले से ज्यादा डेटा और कुछ अतिरिक्त डिजिटल बेनिफिट्स भी जोड़ दिए हैं।

ज्यादा डेटा वाला प्लान कौन-सा है?

399 रुपये वाले प्लान में भी 28 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 SMS मिलते हैं, लेकिन इसमें रोज 2.5GB हाई-स्पीड डेटा दिया जाता है। इसके साथ 28 दिनों का जियो हॉटस्टार मोबाइल सब्सक्रिप्शन भी मिलता है।

349 रुपये वाले प्लान में एप्पल म्यूजिक का फायदा और रोज 2GB डेटा मिलता है। आपको बता दें पिछले साल अगस्त में एयरटेल ने अपने सबसे सस्ते अनलिमिटेड प्लान की कीमत 249 रुपये से बढ़ाकर 299 रुपये कर दी थी और अब लगभग एक साल बाद कंपनी ने उस प्लान को पूरी तरह बंद कर दिया है।

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क्या एयरटेल ने 579 और 619 रुपये वाले प्लान भी बंद कर दिए हैं?

इसी बीच एक टिप्स्टर ने दावा किया है कि एयरटेल ने ₹579 और ₹619 वाले दो बाकी प्रीपेड रिचार्ज प्लान भी कुछ सर्किलों में बंद कर दिए हैं। वहीं दावा किया गया है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सर्किल में ये प्लान हटाए गए हैं और आने वाले समय में इन्हें दूसरे राज्यों से भी हटाया जा सकता है। हालांकि, अभी तक एयरटेल ने इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है और कंपनी की वेबसाइट पर ये दोनों प्लान कई क्षेत्रों में अभी भी दिखाई दे रहे हैं।