Apple ने अचानक क्यों हटाया Telegram? कुछ घंटों बाद फिर हुई ऐप की वापसी

एप्पल के ऐप स्टोर से कुछ समय के लिए गायब होने के बाद टेलीग्राम एक बार फिर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो गया है। मंगलवार को कई iPhone यूजर्स ने देखा कि App Store पर Telegram का पेज खुल नहीं रहा था और ‘The page you’re looking for can’t be found’ का मैसेज दिखाई दे रहा था। हालांकि, कुछ ही समय बाद ऐप दोबारा पर वापस आ गया था।

Telegram ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि समस्या अब पूरी तरह हल हो चुकी है और ऐप जल्द ही सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध हो जाएगा। भारत में भी App Store पर Telegram फिर से डाउनलोड किया जा सकता है। कंपनी ने यह नहीं बताया कि ऐप को अस्थायी रूप से हटाने की असली वजह क्या थी। ऐप की वापसी के बाद टेलीग्राम ने X पर मजाकिया अंदाज में पोस्ट करते हुए लिखा, ‘Reports of my demise are greatly exaggerated’

reports of my demise are greatly exaggerated 🍎 — Telegram Messenger (@telegram) August 4, 2026

ऐप हटने की क्या थी वजह?

इस बीच Bloomberg के पत्रकार Mark Gurman ने एप्पल के हवाले से दावा किया कि ऐप को कंपनी ने अपनी कंटेंट पॉलिसी के उल्लंघन की वजह से अस्थायी रूप से हटाया था। उनके अनुसार, App Store की समीक्षा के दौरान ऐसा कंटेंट मिला जो बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी चीजें (Child Sexual Abuse Material) पर Apple की सख्त गाइडलाइन का उल्लंघन करता था।

दावा किया गया कि Telegram ने संबंधित कंटेंट हटाने और उसे पोस्ट करने वाले यूजर को बैन करने के बाद ऐप को दोबारा App Store पर बहाल कर दिया गया। हालांकि Telegram ने इस दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी और सिर्फ इतना कहा कि ऐप अब सामान्य रूप से उपलब्ध है।

Add Techlusive as a Preferred Source

क्या Telegram पहले भी हटाया जा चुका है?

फरवरी 2018 में भी Apple ने ऐप को कुछ समय के लिए हटाया था। उस समय Telegram Founder Pavel Durov ने बताया था कि एप्पल ने कंपनी को आपत्तिजनक कंटेंट की जानकारी दी थी, जिसके बाद टेलीग्राम ने अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए और ऐप दोबारा बहाल कर दिया गया।

भारत में भी Telegram चर्चा में रहा था, जब लीक हुए NEET 2026 परीक्षा प्रश्नपत्रों की कथित खरीद-बिक्री और प्रसार से जुड़े मामले में जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद प्लेटफॉर्म पर अस्थायी रोक लगाई गई थी। हालांकि बाद में सेवाएं सामान्य हो गईं। इन घटनाओं से साफ है कि टेलीग्राम को समय-समय पर अलग-अलग देशों में रेगुलेटरी जांच और कंटेंट मॉडरेशन से जुड़े मुद्दों का सामना करना पड़ता रहा है।

टेलीग्राम को दुनिया के दूसरे देशों में भी इसी तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। साल 2023 में ब्राजील की अदालत ने स्कूलों में हिंसा भड़काने वाले समूहों की जानकारी साझा नहीं करने पर Telegram को अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया था।

2024 में चीन के इंटरनेट रेगुलेटर के आदेश के बाद एप्पल ने चीन के App Store से Telegram के साथ WhatsApp, Threads और Signal को भी हटा दिया था। ये ऐप आज भी चीन के App Store पर उपलब्ध नहीं हैं।

टेलीग्राम ने इसको लेकर क्या कहा?

Telegram ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि ऐप कुछ समय के लिए ऐप स्टोर से क्यों हटाया गया था। हालांकि, इस घटना के बाद एक बार फिर Telegram के कंटेंट मॉडरेशन और App Store के नियमों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। आपको बता दें ये ऐप दोबारा उपलब्ध हो गया है।

FAQ

ऐप स्टोर से टेलीग्राम अचानक क्यों हट गया था?

Apple ने आधिकारिक वजह नहीं बताई है। हालांकि, Bloomberg के अनुसार App Store की कंटेंट पॉलिसी के उल्लंघन की वजह से ऐप को कुछ समय के लिए हटाया गया था।

क्या ऐप अब फिर से डाउनलोड किया जा सकता है?

टेलीग्राम दोबारा ऐप स्टोर पर उपलब्ध है और भारत समेत कई देशों में इसे फिर से डाउनलोड किया जा सकता है।

क्या दूसरे देशों में भी टेलीग्राम पर कार्रवाई हुई है?