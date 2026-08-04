Apple ने अचानक क्यों हटाया Telegram? कुछ घंटों बाद फिर हुई ऐप की वापसी

Edited by Ashutosh Ojha |Published: Aug 04, 2026, 11:55 AM (IST)
एप्पल के ऐप स्टोर से कुछ समय के लिए गायब होने के बाद टेलीग्राम एक बार फिर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो गया है। मंगलवार को कई iPhone यूजर्स ने देखा कि App Store पर Telegram का पेज खुल नहीं रहा था और ‘The page you’re looking for can’t be found’ का मैसेज दिखाई दे रहा था। हालांकि, कुछ ही समय बाद ऐप दोबारा पर वापस आ गया था।
Telegram ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि समस्या अब पूरी तरह हल हो चुकी है और ऐप जल्द ही सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध हो जाएगा। भारत में भी App Store पर Telegram फिर से डाउनलोड किया जा सकता है। कंपनी ने यह नहीं बताया कि ऐप को अस्थायी रूप से हटाने की असली वजह क्या थी। ऐप की वापसी के बाद टेलीग्राम ने X पर मजाकिया अंदाज में पोस्ट करते हुए लिखा, ‘Reports of my demise are greatly exaggerated’
reports of my demise are greatly exaggerated 🍎
— Telegram Messenger (@telegram) August 4, 2026
इस बीच Bloomberg के पत्रकार Mark Gurman ने एप्पल के हवाले से दावा किया कि ऐप को कंपनी ने अपनी कंटेंट पॉलिसी के उल्लंघन की वजह से अस्थायी रूप से हटाया था। उनके अनुसार, App Store की समीक्षा के दौरान ऐसा कंटेंट मिला जो बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी चीजें (Child Sexual Abuse Material) पर Apple की सख्त गाइडलाइन का उल्लंघन करता था।
दावा किया गया कि Telegram ने संबंधित कंटेंट हटाने और उसे पोस्ट करने वाले यूजर को बैन करने के बाद ऐप को दोबारा App Store पर बहाल कर दिया गया। हालांकि Telegram ने इस दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी और सिर्फ इतना कहा कि ऐप अब सामान्य रूप से उपलब्ध है।
Telegram ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि ऐप कुछ समय के लिए ऐप स्टोर से क्यों हटाया गया था। हालांकि, इस घटना के बाद एक बार फिर Telegram के कंटेंट मॉडरेशन और App Store के नियमों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। आपको बता दें ये ऐप दोबारा उपलब्ध हो गया है।