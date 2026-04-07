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Google इन यूजर्स के लिए लाया खास AI ऐप, बिना इंटरनेट के टेक्स्ट को बनाएगा बेहतर

Google अपने यूजर्स के लिए बेहद खास ऐप लेकर आया है। यह AI टेक्नोलॉजी पर आधारित डिक्टेशन ऐप है, जो बिना इंटरनेट के टेक्स्ट को बेहतर बनाता है।

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 07, 2026, 09:23 AM (IST)

Google AI Edge Eloquent
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Google ने AI क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखकर खास AI ऐप लॉन्च किया है। यह ‘Google AI Edge Eloquent’ डिक्टेशन टूल है, जो बिना इंटरनेट के काम करता है। इस ऐप्लिकेशन की मदद से टेक्स्ट को बेहतर बनाया जा सकता है। इसे Wispr Flow, SuperWhisper और Willow जैसे ऐप्स को टक्कर देने के लिए लाया गया है। कंपनी का मानना है कि ऐप प्रोडक्टीविटी टूल सेगमेंट का हिस्सा है। यह यूजर्स के बहुत काम आएगा। news और पढें: Samsung यूजर्स के लिए जरूरी खबर, कंपनी जुलाई 2026 के बाद बंद कर देगी अपना Messages App

Google AI Edge Eloquent

TechCrunch की रिपोर्ट के मुताबिक, इस खास AI ऐप को आईफोन (iPhone) यूजर्स के लिए लाया गया है। इस एप्लिकेशन में Gemma बेस्ड ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन (ASR) मॉडल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे बोलकर टेक्स्ट एंटर किया जा सकता है। फिर, यह बिना इंटरनेट के टेक्स्ट को एडिट करके बेहतर बनता है। news और पढें: Google Pixel 10 पर अब ऑफलाइन चलेंगे Steam Games, GameNative अपडेट से गेमिंग में बड़ा बदलाव

इसकी खूबी है कि यह खुद-ब-खद ‘ums’ और ‘uhs’ जैसे टेक्स्ट को डिलीट करके सही मतलब समझकर दोबारा टेक्स्ट तैयार करता है। इससे यूजर्स को मैनुअली टेक्स्ट एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे समय की बचत होती है। news और पढें: AI Doctor का नया युग, समय से पहले करता है बीमारी की पहचान, क्या ले पाएगा इंसानी डॉक्टर की जगह

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प्राइवेसी रहेगी बरकरार

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि गूगल का नया ऐप पूरी तरह से डिवाइस पर आधारित है। इसे फोन पर चलने के लिए बनाया गया है। इसका रिस्पॉन्स टाइम कम है। इसमें सिक्योरिटी लेयर लगाई गई है, जिससे प्राइवेसी बरकरार रहती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऐप्लिकेशन में इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका उपयोग कम कनेक्टिविटी वाले इलाकों में भी किया जा सकता है।

ऐसे हैं फीचर्स

  • यह ऐप अव्यवस्थित टेक्स्ट को बेहतर तरीके से एडिट करने में सक्षम है, जिससे उसे आसानी से समझा जा सकता है।
  • वोकैबलरी को बेहतर बनाने के लिए डिक्शनरी क्रिएट करने की सुविधा दी गई है।
  • यह ऐप पूरी तरह से फ्री है। इसका मतलब है कि इसमें कोई यूजर लिमिट नहीं है। इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा।