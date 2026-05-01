बड़े काम के हैं ये खास AI Tools, घंटों के काम को मिनटों में कर देंगे पूरा

AI यानी Artificial Intelligence सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि हमारे जीवन का अहम अंग बन गई है। इस एडवांस टेक से लैस टूल भी सामने आए हैं। इनका उपयोग करोड़ों लोग अपना काम आसान बनाने के लिए कर रहे हैं। इनके माध्यम से घंटों में पूरा होने वाले कार्य को मिनटों में निपटाया जा सकता है। हम आपको इस टेक गाइड में कुछ AI Tools के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको यूज करके आप अपने काम को चुटकियों में पूरा कर सकते हैं। इनसे आपका समय बचेगा और प्रोडक्टिविटी भी बेहतर होगी। और पढें: Google Photos में आया खास Wardrobe फीचर, ट्राई करके देख सकेंगे कौन-सी आउटफिट करेगी सूट

AI Tools For Daily Tasks

वीडियो और ऑडियो के लिए बेस्ट रहेंगे ये टूल

ऑडियो और वीडियो बनाने के लिए आप Lumen5 और Descript का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले Lumen5 पर आएं, तो इसके जरिए किसी भी ब्लॉग या आर्टिकल को वीडियो में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, जिसे आप सोशल मीडिया शेयर भी कर सकते हैं। और पढें: Uber यूजर्स के लिए खुशखबरी, अब ऐप से ही होटल बुकिंग, डिस्काउंट भी मिलेगा

वीडियो एडिटिंग आसान कार्य नहीं है। इसमें समय लगता है। हालांकि, Descript पर जाकर आप वीडियो को टेक्स्ट की तरह एडिट किया जा सकता है। और पढें: Google Gemini में आया ये धांसू फीचर, अब एक क्लिक में बनाएं और डाउनलोड PDF जैसी फाइल्स

राइटिंग के लिए आएंगे ये टूल काम

अगर आपका काम राइटिंग का है। आप डेली ब्लॉग और आर्टिकल लिखते हैं, तो आप अपने कंटेंट को बेहतर और प्रभावी बनाने के लिए ChatGPT का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर टेक्स्ट को एडिट से लेकर रीराइट तक करने की सुविधा मिलती है। इसके साथ ग्राफिक्स भी डिजाइन कर सकते हैं।

Grammarly AI लैंगवेज करेक्शन टूल है। इस प्लेटफॉर्म पर जाकर आप अपने कंटेंट की गलतियों को सुधार सकते हैं। इसके साथ टेक्स्ट को प्रो-लेवल का बना सकते हैं। इसके लिए आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा।

कोडिंग के लिए काम आएंगे ये Tool

GitHub Copilot को स्पेशली कोडिंग के लिए तैयार किया गया है। इसकी खूबी है कि यह पूरी डिटेल को समझकर खाली जगह पर कोड एंटर कर देता है। इस दौरान आई गलतियों को भी सुधार देता है, जिससे कोड तैयार करना काफी आसान हो जाता है।

Rows.ai

Rows.ai Excel के दिमाग की तरह है। यह डेटा को एनालाइज करके उसका रिजल्ट कम समय में प्रदान करता है।

Add Techlusive as a Preferred Source

डिजाइन

डिजाइनिंग और एडिटिंग के लिए आप Canva Magic Studio यूज कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको इमेज से लेकर फुल प्रेजेंटेशन तक को एडिट करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए आपको डिजाइनर स्किल की जरूरत नहीं है।