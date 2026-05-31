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Location से लेकर Camera तक, आखिर Apps क्यों मांगते हैं इतनी Permissions? जानिए कब देना चाहिए Access और कब हो जाएं सतर्क

आज के समय में लगभग हर स्मार्टफोन App किसी न किसी Permission की मांग करते है। Location, Camera, Microphone, Contacts और Photos जैसी Permissions कई बार ऐप के काम के लिए जरूरी होती हैं, लेकिन कुछ मामलों में इनका इस्तेमाल यूजर डेटा जुटाने के लिए भी किया जा सकता है। इसलिए किसी भी Permission को Allow करने से पहले यह समझना जरूरी है कि ऐप को उसकी वास्तव में जरूरत है या नहीं। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: May 31, 2026, 11:50 AM (IST)

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photo icon Apps often request access to location, camera, contacts, and microphone on smartphones.

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स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है और हर दिन हम कई नए ऐप्स डाउनलोड करते हैं लेकिन लगभग हर ऐप इंस्टॉल करते समय कुछ Permissions यानी अनुमतियां मांगता है। कभी Location Access, कभी Camera, Microphone, Contacts या Photos की अनुमति, ज्यादातर लोग बिना ज्यादा सोचे ‘Allow’ पर टैप कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके बिना ऐप काम नहीं करेगा, हालांकि सभी Permission Requests एक जैसी नहीं होतीं। कुछ अनुमतियां ऐप के सही तरीके से काम करने के लिए जरूरी होती हैं, जबकि कुछ का इस्तेमाल यूजर्स का डेटा इकट्ठा करने के लिए भी किया जा सकता है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि कोई ऐप किसी Permission की मांग क्यों कर रहा है और उसे अनुमति देना कितना सुरक्षित है। news और पढें: Instagram Instants से परेशान? ऐसे करें इसे आसानी से Hide

किन कामों के लिए ऐप्स को Permissions की जरूरत पड़ती है?

ऐप्स आमतौर पर उन फीचर्स के लिए Permissions मांगते हैं जो उनकी Services का हिस्सा होते हैं, जैसे… news और पढें: WhatsApp यूजर्स ध्यान दें, ये एक सेटिंग ऑफ रखना पड़ सकता है भारी, तुरंत ऐसे करें ऑन

  • Maps App को रास्ता दिखाने के लिए Location Access चाहिए होता है
  • Video Calling ऐप को Camera और Microphone की जरूरत पड़ती है
  • Food Delivery ऐप्स आपके आसपास के रेस्तरां दिखाने, डिलीवरी समय बताने और ऑर्डर ट्रैक करने के लिए Location का यूज करते हैं।
  • Photo Editing ऐप्स Gallery Access मांगते हैं ताकि यूजर्स आसानी से अपनी तस्वीरें एडिट कर सकें।
  • Fitness Apps कदम गिनने, वर्कआउट ट्रैक करने और हेल्थ डेटा रिकॉर्ड करने के लिए अतिरिक्त Permissions लेती हैं।

इन मामलों में Permission देना सामान्य और जरूरी माना जा सकता है।

क्या हर Permission देना सुरक्षित होता है?

हालांकि हर Permission केवल फीचर्स के लिए नहीं मांगी जाती। कई फ्री ऐप्स Ads से कमाई करते हैं और इसके लिए यूजर डेटा बेहद जरूरी होता है। Location, Contacts और App Usage जैसी जानकारी कंपनियों को यह समझने में मदद करती है कि यूजर क्या पसंद करता है, क्या सर्च करता है और उसे किस तरह के Ads दिखाए जा सकते हैं। कुछ ऐप्स ऐसे Permissions भी मांग लेते हैं जिनका उनके काम से कोई सीधा संबंध नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर कोई Calculator App Microphone या Contacts Access मांगे तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि उसे इसकी जरूरत क्यों है। इसी तरह साधारण Games को लगातार Location Tracking की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे मामलों में यूजर्स को सावधान रहना चाहिए और Permission देने से पहले सोच-विचार करना चाहिए।

Android और iPhone में App Permissions को कैसे बदलें?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी Permission को Allow करने से पहले यह जरूर जांच लें कि उसका संबंध ऐप के काम से है या नहीं। अगर कोई Permission जरूरी न लगे तो शुरुआत में उसे Deny करके भी देखा जा सकता है। इसके अलावा Android और iPhone दोनों में ऐप Permissions को बाद में बदलने का ऑप्शन मौजूद है।

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  • Android यूजर्स Settings में जाकर Privacy या Permission Manager के जरिए Permissions को बदल सकते हैं
  • iPhone यूजर्स Privacy & Security सेक्शन में जाकर यह सेटिंग बदल सकते हैं

दोनों प्लेटफॉर्म ‘Allow Only While Using the App’ और ‘Ask Every Time’ जैसे ऑप्शन भी देते हैं, जिससे ऐप्स को केवल जरूरत पड़ने पर ही एक्सेस मिलता है। सही Permission Management न केवल आपकी Privacy को सुरक्षित रखता है, बल्कि आपके व्यक्तिगत डेटा के गलत इस्तेमाल की संभावना को भी कम करता है।