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WhatsApp यूजर्स ध्यान दें, ये एक सेटिंग ऑफ रखना पड़ सकता है भारी, तुरंत ऐसे करें ऑन

आज के समय में WhatsApp हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है लेकिन कई लोग इसकी सुरक्षा सेटिंग्स पर ध्यान नहीं देते। अगर आपने End-to-End Encrypted Backup फीचर ऑन नहीं किया है, तो आपकी चैट्स और डेटा खतरे में पड़ सकते हैं। आइए जानते हैं...

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: May 27, 2026, 03:56 PM (IST)

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आज के समय में करोड़ों लोग मैसेजिंग के लिए WhatsApp का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर्सनल चैट से लेकर ऑफिस की जरूरी बातचीत तक, लगभग हर जानकारी अब WhatsApp पर शेयर की जाती है। ऐसे में यूजर्स की प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। कंपनी भी समय-समय पर नए सिक्योरिटी फीचर्स जोड़ती रहती है ताकि यूजर्स का डेटा सुरक्षित रहे। हालांकि कई लोग एक जरूरी सुरक्षा फीचर को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे उनकी निजी चैट्स खतरे में पड़ सकती हैं। यह फीचर है ‘End-to-End Encrypted Backup’, जिसे ऑन रखना बेहद जरूरी माना जाता है। news और पढें: WhatsApp जल्द ला रहा है ये कमाल का फीचर, 15 मिनट में अपने आप डिलीट होंगे मैसेज

बैकअप लेते समय कहां हो सकती है बड़ी गलती?

WhatsApp पर भेजे जाने वाले मैसेज पहले से ही End-to-End Encryption से सुरक्षित रहते हैं। इसका मतलब है कि केवल भेजने वाला और रिसीव करने वाला ही उन मैसेज को पढ़ सकता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि चैट बैकअप के लिए यह सुरक्षा अलग से ऑन करनी पड़ती है। अगर यूजर ने बैकअप एन्क्रिप्शन फीचर चालू नहीं किया है, तो उसकी चैट्स का बैकअप क्लाउड स्टोरेज पर बिना बेहतर सुरक्षा के सेव हो सकता है। Android यूजर्स का बैकअप Google Drive पर और iPhone यूजर्स का बैकअप iCloud पर सेव होता है। ऐसे में अगर सुरक्षा फीचर ऑफ है, तो साइबर हमलों या डेटा लीक का खतरा बढ़ सकता है। news और पढें: क्या आपकी WhatsApp चैट सुरक्षित है? ये 5 फीचर्स तुरंत चेक करें

WhatsApp में End-to-End Encrypted Backup कैसे ऑन करें?

WhatsApp ने इसी खतरे को कम करने के लिए End-to-End Encrypted Backup फीचर पेश किया था। इस फीचर को ऑन करने के बाद बैकअप डेटा एक खास एन्क्रिप्शन लेयर से सुरक्षित हो जाता है, यानी आपका बैकअप कोई तीसरा व्यक्ति, यहां तक कि कंपनी भी, आसानी से एक्सेस नहीं कर सकती। news और पढें: Meta का बड़ा कदम, WhatsApp, Facebook और Messenger पर स्कैमर्स की छुट्टी, लॉन्च हुआ नया सुरक्षा फीचर

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  • इस फीचर को ऑन करने के लिए सबसे पहले WhatsApp ओपन करें और ऊपर दिखाई देने वाले प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद Chats सेक्शन में जाएं और फिर Chat Backup ऑप्शन चुनें।
  • यहां आपको ‘End-to-End Encrypted Backup’ का ऑप्शन दिखाई देगा।
  • इस पर क्लिक करके फीचर ऑन करें और नया पासवर्ड सेट करें या Passkey का इस्तेमाल करें।

क्यों इस फीचर को हमेशा ऑन रखना चाहिए?

साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि आज के समय में सिर्फ ऐप इस्तेमाल करना ही काफी नहीं है, बल्कि उसकी सुरक्षा सेटिंग्स को समझना भी जरूरी है। कई बार यूजर्स बिना ध्यान दिए चैट बैकअप ऑन तो कर देते हैं, लेकिन एन्क्रिप्शन फीचर ऑफ छोड़ देते हैं। इससे उनकी निजी बातचीत, फोटो और जरूरी डॉक्यूमेंट खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए अगर आप भी रोजाना WhatsApp इस्तेमाल करते हैं, तो तुरंत अपनी बैकअप सेटिंग्स चेक करें और End-to-End Encrypted Backup फीचर जरूर ऑन रखें। यह छोटा सा कदम आपकी निजी जानकारी को बड़ी सुरक्षा दे सकता है।