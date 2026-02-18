comscore
Jio यूजर्स ध्यान दें, कोई और सुन रहा है आपकी कॉल? ऐसे करें तुरंत चेक

Reliance Jio ने अपने यूजर्स की सुरक्षा के लिए MyJio App में नया फीचर जोड़ा है। अब आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपकी कॉल कहीं और फॉरवर्ड तो नहीं हो रही। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 18, 2026, 02:35 PM (IST)

Jio

photo icon Jio

Reliance Jio ने अपने यूजर्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा और काम का फीचर लॉन्च किया है। अब MyJio App के जरिए ग्राहक सीधे कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग्स को चेक और मैनेज कर सकते हैं। पहले यूजर्स को इसके लिए फोन की डिफॉल्ट सेटिंग्स या USSD कोड का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब यह सुविधा ऐप के अंदर ही मिल जाएगी। कंपनी का कहना है कि इस फीचर का मकसद यूजर्स प्राइवेसी की सुरक्षा करना है, ताकि आपकी कॉल बिना आपकी इजाज़त कहीं और फॉरवर्ड न हो सके। news और पढें: हर हफ्ते 10 करोड़ भारतीय चला रहे हैं ChatGPT, Sam Altman का बड़ा खुलासा

कॉल फॉरवर्डिंग से प्राइवेसी को क्या खतरा हो सकता है?

कई बार लोगों के मन में यह डर रहता है कि कहीं उनकी कॉल किसी और नंबर पर फॉरवर्ड तो नहीं हो रही। कॉल फॉरवर्डिंग एक यूजफुल सुविधा है, जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब फोन बंद हो या नेटवर्क न हो लेकिन अगर किसी ने आपके नंबर पर ‘Always Forward’ या दूसरी फॉरवर्डिंग सेवा चालू कर दी हो तो आपकी इनकमिंग कॉल किसी दूसरे नंबर पर जा सकती है। इससे आपकी निजी बातें लीक होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी जोखिम को कम करने के लिए Jio ने MyJio App में यह नया ऑप्शन जोड़ा है। अब यूजर्स कुछ आसान स्टेप्स में यह पता लगा सकते हैं कि कॉल फॉरवर्डिंग ऑन है या ऑफ। news और पढें: 200 दिन की वैलिडिटी और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 5G डेटा, Jio का नया प्लान सुनकर यूजर्स हुए खुश

दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटरों से Jio का यह फीचर कैसे अलग है?

अब तक Bharti Airtel, BSNL और Vodafone Idea (Vi) जैसी टेलीकॉम कंपनियां अपने ग्राहकों को कॉल फॉरवर्डिंग कंट्रोल करने के लिए फोन की सेटिंग्स या खास कोड देती थीं लेकिन Jio ने इसे और आसान बना दिया है। अब यूजर्स को अलग से कोई कोड याद रखने की जरूरत नहीं होगी। ऐप के अंदर ही एक साफ और आसान इंटरफेस में सारी जानकारी मिल जाएगी। इससे खासकर उन लोगों को फायदा होगा जो टेक्निकल चीजों में ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं और आसान तरीका चाहते हैं। news और पढें: Jio vs Airtel: डेली 3GB डेटा वाले बेस्ट प्लान्स, कौन-सी कंपनी लाती है सबसे सस्ता प्लान? जानें यहां

MyJio App से कॉल फॉरवर्डिंग कैसे चेक और बंद करें?

अगर आप भी इस फीचर का फायदा उठाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में MyJio ऐप खोलें। इसके बाद स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर दिख रहे प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करें। फिर ‘Mobile Settings’ ऑप्शन में जाएं और वहां से ‘Service Settings’ सेक्शन को खोलें। इसके बाद आपको ‘Call Forwarding’ का ऑप्शन दिखाई देगा। यहां से आप Voice या Video कॉल की सेटिंग चुन सकते हैं और देख सकते हैं कि फॉरवर्डिंग चालू है या नहीं, अगर ऑन है तो आप इसे तुरंत बंद भी कर सकते हैं। इस तरह Reliance Jio ने अपने यूजर्स को एक आसान और सुरक्षित तरीका दिया है, जिससे उनकी निजी बातचीत पहले से ज्यादा सुरक्षित रह सके।