Jio क्रिकेट लवर्स के लिए लाया किफायती प्लान, मुफ्त में मिलेगा JioHotstar

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 18, 2026, 01:35 PM (IST)
Jio ने क्रिकेट लवर्स के लिए खास प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है। यह लेटेस्ट रिचार्ज पैक क्रिकेट डेटा पैक सीरीज का हिस्सा है। इसमें डेटा के साथ जियो हॉटस्टार (JioHotstar) का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, जिससे यूजर्स मैच की लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह टेलीकॉम कंपनी का पहला प्लान नहीं है। इससे पहले भी कई प्रीपेड पैक्स को उतारा जा चुका है। और पढें: Jio का 12GB डेटा प्लान, चलेगा 7 दिन
टेलीकॉम कंपनी जियो के नए डेटा पैक की कीमत 149 रुपये है। इस प्लान को मौजूदा प्लान के साथ रिचार्ज किया जा सकता है। इसमें 10GB डेटा दिया जा रहा है। इसके ओटीटी ऐप JioHotstar का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में मिल रहा है, वो भी 90 दिन यानी 3 महीने के लिए। इससे यूजर्स बिना रुकावट के IPL 2026 के लाइव मैच देख सकेंगे। साथ ही, लेटेस्ट मूवी और वेब सीरीज भी देख पाएंगे। और पढें: Dhurandhar 2 OTT: सिनेमाहॉल के बाद अब OTT धमाल मचाने आ रही फिल्म, डेट आई सामने!
माना जा रहा है कि यह डेटा पैक उन यूजर्स के सबसे ज्यादा काम आएगा, जिनका डेटा जल्दी खत्म हो जाता है। इस प्लान को रिचार्ज करने से इंटरनेट की कनेक्टिविटी बनी रहेगी।
जियो का यह रिचार्ज प्लान डेटा पैक है। इस वजह से प्लान में कॉलिंग की सुविधा नहीं दी जा रही है। इसके साथ SMS भी नहीं मिलेंगे। इसे एक्टिव प्रीपेड प्लान के साथ रिचार्ज कराया जा सकेगा।
अंत में जाते-जाते बताते चलें कि टेलीकॉम कंपनी जियो ने अप्रैल की शुरुआत में 340 रुपये की कीमत वाला प्रीपेड प्लान पेश किया था। इस प्लान में 1 महीने की वैधता दी जा रही है। इसमें इंटरनेट यूज करने के लिए रोज 1.5GB डेटा मिलता है। इसके साथ ही 100 SMS भी मिलते हैं। दूसरे नेटवर्क पर बात करने के लिए अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग दी जा रही है।
इस रिचार्ज प्लान में डेटा और कॉलिंग के अलावा जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड दिया जा रहा है। इतना ही नहीं प्लान में गूगल जेमिनी प्रो का एक्सेस भी 18 महीने के लिए फ्री में दिया जा रहा है। इसकी कीमत 35,100 रुपये है।
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