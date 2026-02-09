T20 World Cup फ्री में देखें JioHotstar पर LIVE, Jio, Airtel और Vi के ये 5 सस्ते प्रीपेड प्लान सबके लिए हैं बेस्ट

Written By Ashutosh Ojha

T20 World Cup का रोमांच फिर से जोरों पर है, अगर आप भी बिना महंगा सब्सक्रिप्शन खरीदे मोबाइल पर लाइव मैच देखना चाहते हैं तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। Jio, Airtel और Vi अपने यूजर्स के लिए ऐसे किफायती प्रीपेड रिचार्ज प्लान लेकर आए हैं, जिनमें फ्री JioHotstar सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, यानी डेटा और लाइव क्रिकेट सब कुछ एक ही रिचार्ज में। आइए जानते हैं…

Airtel ₹100 प्रीपेड रिचार्ज प्लान

Airtel का यह डेटा पैक 30 दिनों के लिए 6GB हाई-स्पीड डेटा देता है। इसके साथ 30 दिन का JioHotstar Mobile सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, जिससे आप वर्ल्ड कप मैच देख सकते हैं। यह एक डेटा ऐड-ऑन है, इसलिए इसे इस्तेमाल करने के लिए आपके नंबर पर पहले से अनलिमिटेड कॉलिंग वाला बेस प्लान होना जरूरी है।

Airtel ₹195 प्रीपेड रिचार्ज प्लान

इस प्लान में 30 दिनों की वैधता के साथ 12GB डेटा मिलता है। साथ ही एक महीने का JioHotstar Mobile सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। इसके अलावा Airtel Xstream Play का एक्स्ट्रा फायदा भी मिलता है। जो यूजर्स क्रिकेट के साथ-साथ दूसरे OTT कंटेंट देखना चाहते हैं, उनके लिए यह प्लान अच्छा ऑप्शन है।

Jio ₹100 प्रीपेड रिचार्ज प्लान

यह प्लान खासतौर पर क्रिकेट देखने वालों के लिए बनाया गया है। इसमें 30 दिनों की वैधता के साथ 5GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 30 दिन का JioHotstar Mobile सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, जिससे आप मैच मोबाइल या टैबलेट पर देख सकते हैं। ध्यान रखें, यह सिर्फ डेटा वाउचर है, इसे इस्तेमाल करने के लिए पहले से कोई एक्टिव बेस प्लान होना जरूरी है।

Jio ₹195 प्रीपेड रिचार्ज प्लान

अगर आपको ज्यादा डेटा और लंबे समय तक एक्सेस चाहिए, तो यह प्लान बेहतर है। इसमें कुल 15GB डेटा मिलता है और इसकी वैधता 90 दिनों की होती है। साथ ही 90 दिन का JioHotstar Mobile सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। यह उन यूजर्स के लिए सही है जो पूरा T20 वर्ल्ड कप और आगे आने वाली सीरीज भी देखना चाहते हैं।

Vi ₹44 प्रीपेड रिचार्ज प्लान

यह एक बहुत सस्ता और यूनिक प्लान है। इसमें सिर्फ 1GB डेटा मिलता है, जो एक दिन (रात 12 बजे तक) के लिए वैध होता है लेकिन खास बात यह है कि JioHotstar Mobile सब्सक्रिप्शन पूरे 30 दिनों के लिए मिल जाता है। कम बजट में सिर्फ सब्सक्रिप्शन एक्टिव करने का यह सबसे सस्ता तरीका है।

Add Techlusive as a Preferred Source