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PF Balance Check Offline: सिर्फ 1 Missed Call और SMS से देखें अपना PF बैलेंस, जानें प्रोसेस

PF Balance Check Offline 2026: ऑनलाइन PF बैलेंस चेक करने के तरीका हर कोई जानता है, लेकिन आप बिना इंटरनेट भी सिर्फ 1 मिस्ड कॉल या फिर SMS के जरिए भी पीएफ बैलेंस जान सकते हैं।

Published By: Manisha | Published: Apr 09, 2026, 07:19 PM (IST)

PF

photo icon How to Check PF balance Offline

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PF Balance Check Offline: PF (Provident Fund) बैलेंस चेक करने का ऑनलाइन तरीका हर कोई बताता है, लेकिन कई बार आप ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जिसमें आपको तुरंत पीएफ बैलेंस चेक करना होता है, लेकिन आपके पास इंटरनेट कनेक्शन मौजूग नहीं है… ऐसी स्थिति में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। EPFO (Employees Provident Fund Organisation) अपने यूजर्स के लिए एक नहीं बल्कि कई सुविधाएं लेकर आती है। इन्ही में से एक PF बैलेंस ऑफलाइन चेक करना है। आप बिना इंटरनेट की मदद से भी अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं। news और पढें: 1 अप्रैल से लागू होंगे ये 5 बड़े नियम, PF से लेकर UPI पेमेंट तक बदलेगा ये सब

PF बैलेंस ऑफलाइन चेक करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन मौजूद होते हैं, जिसमें Missed Call और SMS शामिल है। आप एक नंबर पर सिर्फ मिस्ड कॉल करके अपना अतिरिक्त पीएफ बैलेंस जान सकते हैं। मिस्ड कॉल के अलावा, आपके पास SMS ऑप्शन भी उपलब्ध है। यहां जानें स्टेप-बाय-स्टेप बिना इंटरनेट के कैसे ऑफलाइन चेक करें अपना PF Balance का आसान तरीका। news और पढें: 1 अप्रैल से PF निकालना हुआ आसान, ATM और UPI से मिनटों में मिलेगा पैसा, जानिए पूरा नया प्रोसेस

How to Check PF balance with SMS Service

1. सबसे पहले अपने अपने फोन का मैसेज बॉक्स ओपन करें। news और पढें: अब PF के पैसा मिलेगा तुरंत, EPFO लाएगा UPI से जरिए Withdrawal की सुविधा

2. इसके बाद मैसेज भेजने के लिए 7738299899 नंबर टाइप करें।

3. अंग्रेजी भाषा में PF जानकारी पाने के लिए आपको इस नंबर पर EPFOHO UAN ENG मैसेज लिखकर भेजना है।

हिंदी में जानकारी पाने के लिए आपको EPFOHO UAN HIN लिखना होगा।

तमिल में जानकारी पाने के लिए आपको EPFOHO UAN TAM लिखना होगा।

4. मैसेज भेजने के तुरंत बाद आपको अपनी पसंदीदा भाषा में EPF डिटेल्स प्राप्त हो जाएंगी।

How to Check PF balance with Missed Call Service

SMS के साथ-साथ PF बैलेंस चेक करने के लिए आप मिस कॉल सर्विस का भी फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें।

1. मिस्ड कॉल सर्विस के लिए आप मोबाइल नंबर 9966044425 या फिर लैंड-लाइन नंबर 011-22901406 डायल करें। ध्यान रहें मिस्ड कॉल के लिए आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही इस्तेमाल करना होगा।

2. मिस्ड कॉल मारते ही कॉल अपने-आप कट हो जाएगी।

3. मिस्ड कॉल के तुरंत बाद आपको उस नंबर पर EPFO द्वारा मैसेज प्राप्त होगा। इस मैसेज के जरिए आपको अपना PF बैलेंस की जानकारी मिलेगी।

जरूरी बातें-

1. PF बैलेंस चेक करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि उस नंबर का ही इस्तेमाल करें, जो कि EPFO पोर्टल पर आपके UAN से लिंक है।

2. इसके अलावा, आपको Universal Account Number (UAN) एक्टिव होन चाहिए।

3. साथ ही आपका UAN भी आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए।

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इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप आसानी से घर बैठे बिना इंटरनेट के अपने पीएफ बैलेंस को देख सकेंगे।