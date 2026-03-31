1 अप्रैल से PF निकालना हुआ आसान, ATM और UPI से मिनटों में मिलेगा पैसा, जानिए पूरा नया प्रोसेस

1 अप्रैल 2026 से EPFO अपने सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। नए अपडेट EPFO 3.0 के बाद PF निकालना पहले से बहुत आसान और तेज हो जाएगा। अब लोगों को PF निकालने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस नए सिस्टम में आप सीधे UPI से अपने PF का पैसा निकाल सकेंगे। इतना ही नहीं जरूरत पड़ने पर आप ATM से भी कैश ले पाएंगे, पहले PF निकालने में कई दिन लग जाते थे लेकिन अब यह काम कुछ ही मिनटों में पूरा हो सकता है।

क्या अब PF का पैसा तुरंत बैंक अकाउंट में मिलेगा?

EPFO 3.0 के तहत ‘Instant Credit’ फीचर जोड़ा गया है, जिससे जैसे ही यूजर PF निकालने की रिक्वेस्ट डालेगा, पैसा तुरंत उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब लंबा इंतजार या बार-बार स्टेटस चेक करने की जरूरत नहीं होगी, खासतौर पर नौकरी छूटने की स्थिति में यह सिस्टम लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। नए नियमों के अनुसार, अगर किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है, तो वह तुरंत अपने PF का 75% हिस्सा निकाल सकता है, जिससे वह अपने रोजमर्रा के खर्च पूरे कर सके।

नौकरी जाने पर कितना PF पैसा तुरंत निकाला जा सकेगा?

बाकी का 25% पैसा एक महीने तक अकाउंट में सुरक्षित रहेगा। अगर इस दौरान यूजर को नई नौकरी नहीं मिलती है, तो वह बचा हुआ पैसा भी निकाल सकता है। इस तरह यह नया सिस्टम एक तरह का ‘Safety Net’ बनकर काम करेगा, जिससे इमरजेंसी में लोगों को आर्थिक मदद मिल सके। EPFO का यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में भी एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जिससे करोड़ों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

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ATM और UPI से PF का पैसा कैसे निकाला जा सकेगा?

अब बात करते हैं कि ATM से PF का पैसा कैसे निकलेगा। इसके लिए सबसे पहले EPFO पोर्टल या UMANG App पर जाकर UPI Withdrawal का ऑप्शन चुनना होगा। इसके बाद आप जितनी राशि निकालना चाहते हैं, वह दर्ज करें और UPI PIN डालकर रिक्वेस्ट को वेरीफाई करें। पैसा आपके बैंक अकाउंट में आते ही आप किसी भी UPI-Supported ATM पर जाकर ‘QR Cash’ ऑप्शन चुन सकते हैं। वहां दिख रहे QR Code को Scan करके आसानी से कैश निकाल सकते हैं, हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं जैसे UAN एक्टिव होना चाहिए, PF अकाउंट Aadhaar से लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर UPI से जुड़ा होना चाहिए और बैंक KYC पूरी तरह अपडेट व वेरिफाइड होनी चाहिए।