1 अप्रैल से लागू होंगे ये 5 बड़े नियम, PF से लेकर UPI पेमेंट तक बदलेगा ये सब

1 अप्रैल से भारत में पैसों और टैक्स से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जो आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना सकते हैं। Employees Provident Fund Organisation का नया EPFO 3.0 सिस्टम अब UPI के जरिए तुरंत PF निकालने की सुविधा देगा, वहीं UPI में भी सुरक्षा और लिमिट से जुड़े नए नियम लागू होंगे, इसके अलावा नया Income Tax Act 2025 टैक्स सिस्टम को और सरल बनाएगा। इन बदलावों का असर नौकरीपेशा, बिजनेस करने वालों और रिटायर्ड लोगों, सभी पर पड़ेगा। आइए जानते हैं…

EPFO 3.0 क्या है और क्या बदलेगा?

EPFO 3.0 एक नया डिजिटल सिस्टम है जो PF निकालने और मैनेज करने को बहुत आसान बना देगा। अब लोगों को लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा, सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब आप UPI के जरिए PF का कुछ पैसा तुरंत अपने बैंक अकाउंट में निकाल सकेंगे। एक नया नियम यह भी है कि आपको अपने PF का कम से कम 25% हिस्सा रिटायरमेंट के लिए बचाकर रखना होगा। बाकी 75% जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं। ‘One Employee, One EPF Account’ से नौकरी बदलने पर आपका PF अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अलावा शादी, पढ़ाई या इलाज के लिए एडवांस PF निकालने की प्रोसेस सिर्फ 3 दिन में पूरी हो जाएगी। पूरी खबर पड़ने के लिए यहां क्लिक करें।

UPI और डिजिटल पेमेंट में क्या बदलाव आएंगे?

अब डिजिटल पेमेंट और ज्यादा सुरक्षित बनने वाले हैं। सिर्फ OTP से पेमेंट नहीं होगा, एक और सुरक्षा स्टेप जरूरी होगा। इस दूसरे स्टेप में बायोमेट्रिक या PIN जैसे ऑप्शन होंगे, जिससे फ्रॉड का खतरा कम होगा। बैंक सर्वर पर लोड कम करने के लिए कुछ लिमिट लगाई जाएंगी, जैसे आप दिन में सिर्फ 50 बार बैलेंस चेक कर पाएंगे। UPI का बेस ट्रांजैक्शन लिमिट 1 लाख रुपये ही रहेगा, यानी आम पेमेंट में कोई बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन टैक्स, एजुकेशन और हेल्थ से जुड़े पेमेंट के लिए लिमिट बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी जाएगी। पूरी खबर पड़ने के लिए यहां क्लिक करें।

टैक्स सिस्टम में क्या बड़ा बदलाव होगा?

अब पुराना Income Tax Act 1961 हटाकर नया Income Tax Act 2025 लागू किया जाएगा। इससे टैक्स नियमों को आसान और समझने लायक बनाया जाएगा, ताकि आम लोग आसानी से फाइलिंग कर सकें। अब ‘Assessment Year’ और ‘Previous Year’ जैसे मुश्किल शब्द खत्म होंगे और उनकी जगह ‘Tax Year’ आएगा। नई टैक्स स्लैब के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़कर यह लिमिट 12.75 लाख हो जाएगी। इसके अलावा शेयर बायबैक पर टैक्स लगेगा और TDS के लिए नया Form 130 भी जरूरी होगा।

CCTV कैमरा बैन क्या है?

सरकार ने ऐसे CCTV कैमरों पर बैन लगाया है जो सुरक्षित नहीं माने जाते, खासकर इंटरनेट से जुड़े सस्ते कैमरे। यह कदम मुख्य रूप से कुछ विदेशी (खासकर चीनी) कंपनियों के कैमरों पर लागू होगा। इसका मकसद लोगों की प्राइवेसी और डेटा को सुरक्षित रखना है, ताकि कोई गलत इस्तेमाल न हो। अब बाजार में सिर्फ वही कैमरे बिकेंगे जो सरकारी सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं। अगर आपके पास पहले से ऐसा कैमरा है, तो आपको चेक करना चाहिए कि वह सुरक्षित है या नहीं। पूरी खबर पड़ने के लिए यहां क्लिक करें।

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नौकरी और सैलरी से जुड़े बदलाव क्या हैं?

नई Wage Code के अनुसार, आपकी बेसिक सैलरी + DA आपकी कुल CTC का कम से कम 50% होना चाहिए। इससे आपकी हाथ में मिलने वाली सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन PF में ज्यादा पैसा जमा होगा। यह बदलाव भविष्य के लिए फायदेमंद है क्योंकि रिटायरमेंट के समय ज्यादा पैसा मिलेगा। कंपनियों को अब कर्मचारी के जाने के बाद 2 दिन के अंदर पूरा फाइनल पेमेंट करना होगा। इसके अलावा LPG गैस के दाम हर महीने बदल सकते हैं, क्योंकि अब यह इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से तय होंगे।