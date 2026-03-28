IPL 2026: RCB Vs SRH का पहला मुकाबला आज, जानें कब और कहां देखे लाइव

IPL 2026: आईपीएल का आगाज आज से होने वाला है। पहला मैच RCB (Royal Challengers Bengaluru) और SRH (Sunrisers Hyderabad) के बीच चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है। अगर आप इन दोनों में से किसी एक टीम के फैन हैं और आज का मुकाबला मिस नहीं करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके काम की है। हम आपको यहां यह बताने जा रहे हैं कि मैच कितने बजे शुरू होगा और इसकी लाइव स्ट्रीम कहां देखी जा सकेगी। और पढें: Krafton ने BGMI में लॉन्च किया क्रिकेट मिनीगेम, जानें कैसे खेलें और क्या मिलेंगे रिवॉर्ड

कितने बजे शुरू होगा मैच ?

आईपीएल 2026 का पहला मुकाबला आज बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसका लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर किया जाएगा। यदि आप किसी कारणवश घर से बाहर हैं और मैच देखना चाहते हैं, तो आपको OTT प्लेटफॉर्म JioHotstar पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। और पढें: BGMI 4.3 Update: IPL 2026 के लिए CSK और KKR के साथ खास कोलैबोरेशन, इस थीम पर मिलेंगे ये नए आइटम्स

किन प्लान के साथ फ्री में मिलेगा JioHotstar ?

टेलीकॉम कंपनी जियो और एयरटेल के कई प्रीपेड प्लान्स हैं, जिनमें डेली डेटा और फ्री कॉलिंग के साथ जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में दिया जा रहा है। जियो के 449 और 500 रुपये वाले प्लान को रिचार्ज करके हॉटस्टार का एक्सेस मुफ्त में पाया जा सकता है। वहीं, एयरटेल भी 449 रुपये व 1729 रुपये वाले प्लान में हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन फ्री दे रहा है। और पढें: IPL 2026: घर बैठे टिकट ऐसे करें बुक, जानिए ऑनलाइन बुकिंग का पूरा प्रोसेस

जाते-जाते बताते चलें कि आरसीबी आईपीएल के पिछले सीजन की विजेता थी। आज यह टीम अपने खिताब को सुरक्षित रखने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। विराट कोहली के होने से टीम की बल्लेबाजी काफी मजबूत दिखाई दे रही है, तो दूसरी ओर SRH भी नए प्लान के साथ उतरने वाली है।

RCB

रजत पाटीदार (Captain), विराट कोहली, टिम डेविड, जैकब बेथेल, रोमैरियो शेफर्ड, जोश हेजलवुड, नुवान तुषारा, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, क्रुणाल पांड्या, राशिख दर, भुवनेश्वर कुमार, जॉर्डन कॉक्स, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, स्वप्निल सिंह, जैकब डफी, कनिष्क चौहान, अभिनंदन सिंह, मंगेश यादव, फिल साल्ट, सत्विक देसवाल, विक्की ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा।

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SRH

ईशान किशन (Captain), हेनरिक क्लासेन, अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, अनिकेत वर्मा, स्मरण रविचंद्रन, सलील अरोड़ा, नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस, लियाम लिविंगस्टोन, कमिंदु मेंडिस, क्रेन्स फुलेत्रा, ब्राइडन कार्से, प्रफुल हिंगे, साकिब हुसैन, ओंकार टरमाले, जयदेव उनादकट, शिवम मावी, हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा, डेविड पेन, हर्ष दुबे, अमित कुमार, जीशान अंसारी।