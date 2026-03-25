Published By: Manisha | Published: Mar 25, 2026, 04:29 PM (IST)
Reliance Jio ने अपने ग्राहकों के लिए नया किफायती प्लान लॉन्च कर दिया है। इस प्लान में यूजर्स को डेटा, कॉलिंग व SMS जैसे बेनेफिट्स मिलते हैं। अगर आप कम दाम में खूब सारे डेटा वाला प्लान चाहते हैं, तो कंपनी का नया प्लान आपके लिए ही है। साथ ही कंपनी ने इस प्लान को 400 रुपये से कम की कीमत में पेश किया है। इस प्लान को आप कंपनी की वेबसाइट व मोबाइल ऐप से एक्टिवेट कर सकते हैं। आइए जानते हैं प्लान से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: IPL 2026: Jio-Airtel यूजर्स के लिए खुशखबरी, फ्री में देख पाएंगे सभी मैच, जानें कैसे
Jio ने अपने प्रीपेड रिचार्ज पोर्टफोलियो में नया बजट प्लान शामिल कर लिया है। प्लान की कीमत 365 दिन की है। इस प्लान में यूजर्स को 30 दिन तक की वैलिडिटी मिलती है। यह कंपनी का डेटा प्लान है। इस प्लान में कंपनी डेटा के साथ आपको कॉलिंग-SMS बेनेफिट्स के साथ-साथ OTT बेनेफिट्स भी प्रोवाइड करती है। और पढें: Jio का डेली 2GB डेटा प्लान, ऐसे पाएं 56GB डेटा
कंपनी ने नए 365 रुपये के प्लान के तहत 30 दिन की वैलिडिटी देती है। प्लान के तहत यूजर्स को 25GB हाई-स्पीड डेटा की सुविधा मिलती है। वहीं, डेटा कोटा खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 64 Kbps रह जाती है। डेटा के अलावा, जियो के इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग सुविधा भी शामिल है। इसके अलावा, आप डेली 100 फ्री SMS भी इस प्लान के तहत भेज सकेंगे।
जियो के इस 365 प्लन में यूजर्स को टेलीकॉम बेनेफिट्स के साथ-साथ OTT बेनेफिट्स भी फ्री मिलते हैं। यह प्लान यूजर्स को JioHotstar (Mobile/TV) का फ्री सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, जो कि 3 महीने तक के लिए उपलब्ध होगा। साथ ही यह प्लान 18 महीने का Google Gemini Pro प्लान भी बिल्कुल फ्री देता है, जिसकी कीमत 35,100 रुपये है। यह 200GB क्लाउड स्टोरेज के साथ आता है।
अगर आप जियो ग्राहक हैं और अपने लिए सस्ते प्लान की तलाश कर रहे हैं, जो कि आपको खूब सारे डेटा बेनेफिट के साथ-साथ कॉलिंग-एसएमएस-ओटीटी जैसे सभी बेनेफिट्स प्रोवाइड करे। यह नया प्लान आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
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