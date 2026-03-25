IPL 2026: Jio-Airtel यूजर्स के लिए खुशखबरी, फ्री में देख पाएंगे सभी मैच, जानें कैसे

IPL 2026: क्रिकेट के सबसे पॉपुलर टूर्नामेंट आईपीएल का आगाज 28 मार्च से होने वाला है। पहला मैच RCB और SRH के बीच खेला जाना है। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग टीवी चैनल के साथ JioHotstar पर की जाएगी, जिसे देखने के लिए सब्सक्रिप्शन चार्ज देना होगा। अच्छी बात यह है कि Jio, Airtel और Vodafone idea के कुछ प्रीपेड प्लान ऐसे हैं, जिनमें इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का एक्सेस मुफ्त में मिल रहा है। इससे आप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग मुफ्त में देख सकते हैं। इसके लिए आपको अतिरिक्त चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए इन रिचार्ज प्लान पर डालते हैं एक नजर… और पढें: IPL 2026: घर बैठे टिकट ऐसे करें बुकिंग, जानिए ऑनलाइन पूरा प्रोसेस

Jio Prepaid Plans

449 रुपये वाला रिचार्ज प्लान

जियो ने इस प्रीपेड प्लान में 28 दिन की समय सीमा दी है। इस प्लान में डेली 3GB डेटा और 100 SMS दिए जा रहे हैं। इसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिल रही है। इसके साथ Jio Special Offer भी दिया जा रहा है, जिसमें 3 महीने के लिए JioHotstar और JioAICloud मिल रहा है। इसके अलावा, PRO GOOGLE GEMINI का सब्सक्रिप्शन भी ऑफर किया जा रहा है, जिसकी कीमत 35100 रुपये है। और पढें: Jio का डेली 2GB डेटा प्लान, ऐसे पाएं 56GB डेटा

500 रुपये वाला प्रीपेड प्लान

जियो का यह शानदार रिचार्ज प्लान है। इस पैक में JioHotstar के साथ-साथ YouTube Premium, Prime Video Mobile, Sony LIV, ZEE5 और Chaupal जैसे कई ओटीटी ऐप का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में दिया जा रहा है। इसके साथ प्लान में इंटरनेट के लिए रोज 2GB डेटा और 100SMS मिल रहे हैं। दूसरे नेटवर्क पर घंटों बात करने के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग दी जा रही है। इसमें डेली 100 SMS भी मिल रहे हैं। इसमें JioAICloud का एक्सेस भी दिया जा रहा है। इसकी वैधता 56 दिन की है।

Airtel Recharge Plans

449 रुपये वाला प्लान

एयरटेल के इस प्रीपेड प्लान में डेली 4GB डेटा मिल रहा है। इसमें रोजाना 100 SMS मिल रहे हैं। प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग दी जा रही है। लाइव मैच से लेकर वेब सीरीज देखने तक के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। साथ ही में SonyLiv भी दिया जा रहा है। इस पैक की वैधता 28 दिन की है।

1729 रुपये वाला प्लान

एयरटेल के इस रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी 84 दिन की है। इस प्लान में रोजाना 2GB डेटा और 100SMS दिए जा रहे हैं। इसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिल रही है। इसमें Netflix के साथ JioHotstar फ्री में मिल रहा है।

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कहां से करें रिचार्ज ?

खबर में ऊपर बताए गए जियो और एयरटेल के प्रीपेड प्लान को उनकी आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर जाकर रिचार्ज किया जा सकता है। इन प्लेटफॉर्म के अलावा आप इन प्लान को गूगल पे और पेटीएम जैसे थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म से रिचार्ज करा सकते हैं।