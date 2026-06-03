comscore
ENG
  • Home
  • Tips And Tricks
  • How To Recover Lost Aadhaar Card Or Forgot Aadhaar Number Know Full Process Step By Step

Aadhaar Card खो गया? आधार नंबर भी नहीं याद? ऐसे चुटकियों में करें रिकवर, जानें प्रोसेस

क्या आपका Aadhaar Card खो गया है और आपको आधार नंबर याद नहीं है... तो नया कार्ड अप्लाई करने से पहले यह जरूरी प्रोसेस फॉलो कर लें। चुटकियों में रिकवर हो जाएगा पुराना आधार कार्ड।

Published By: Manisha | Published: Jun 03, 2026, 08:06 PM (IST)

Aadhaar (1)
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

अगर आपका आधार कार्ड खो गया है और आपको अपना आधार कार्ड नंबर भी याद नहीं है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कई तरीकों से अपना आधार कार्ड रिकवर कर सकते हैं। इसमें UIDAI की वेबसाइट, SMS सर्विस व IVRS आदि की सुविधा शामिल है। आज के समय में आधार कार्ड भारतीय नागरिक का एक बेहद ही जरूरी दस्तावेज बन चुका है, जिसके जरिए आप अपनी पहचान साबित करने से लेकर कई सरकारी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। ऐसे में आधार कार्ड का खो जाना यकीनन काफी परेशान करने वाली दिक्कत है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको अलग से दूसरा आधार कार्ड अप्लाई नहीं करना होगा। आप घर बैठे कुछ आसान ऑनलाइन प्रोसेस को फॉलो करके अपना पुराना आधार नंबर रिकवर करा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। news और पढें: क्या सच में Aadhaar Card धारकों को Electric साइकिल मिल रही FREE? PM Modi का वीडियो हो रहा वायरल, जानें सच्चाई

UIDAI साइट के जरिए ऐसे करें Aadhaar Card रिकवर

1. UIDAI वेबसाइट के जरिए आधार कार्ड रिकवर करने के लिए आपको सबसे पहले UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। news और पढें: Aadhaar card अपडेट के नियम बदल गए, नाम-पता बदलने के लिए अब नहीं होगी टेंशन

2. इसके बाद अपनी पसंदीदा भाषा का चयन करें। news और पढें: आधार कार्ड असली है या नकली? ऐसे करें 2 मिनट में पहचान

3. अब आपको इस साइट के टॉप पर मौजूद My Aadhaar वाले सेक्शन पर जाना होगा।

4. इसके बाद Retrieve Lost or Forgotten EID/UID वाले ऑप्शन पर चले जाएं।

5. यहां आपको आधार कार्ड में मौजूद अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर व कैप्चा कोड डालना होगा।

6. इसके बाद OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा।

7. जैसे ही ओटीपी डालेंगे, वैसे ही आपके आधार की डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगी।

8. इसके अलावा, आप यहां से ई-आधार को भी डाउनलोड कर सकते हैं।

SMS के जरिए ऐसे पाएं आधार नंबर

सबसे पहले अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 51969 नंबर पर मैसेज भेजना होगा। इस मैसेज में UID लिखकर आपका नाम लिखना होगा और फिर अपना पिन डालना होगा। मैसेज भेजते ही आपको डिटेल्स प्राप्त हो जाएंगी।

AI Generated Imageफॉर्मेट UID RameshSharma 110057

IVRS के जरिए ऐसे पाएं आधार नंबर

1. इसके लिए आपको 1947 नंबर पर फोन कॉल करना होगा।

2. इसके बाद वॉइस कमांड को फॉलो करके आप अपने आधार कार्ड की डिटेल्स पा सकेंगे।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

नया Aadhaar APP

आपको बता दें, पुराना mAadhaar App बंद होने वाला है। इस ऐप के बंद होने से पहले सरकार ने नया Aadhaar APP लॉन्च कर दिया है, जिसमें पहले से ज्यादा एडवांस फीचर्स को आप एक्सेस कर सकेंगे। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप इसे अपने डिजिटल आईडी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको लॉक व अनलॉक बायोमेट्रिक फीचर भी मिलता है।