Smartphone Price Hike: स्मार्टफोन के महंगे होने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। इस बार सिर्फ 1 कंपनी ने ही नहीं बल्कि एक-साथ कई स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों ने अपने मौजूदा स्मार्टफोन की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इस लिस्ट में Vivo, Nothing और Realme कंपनी आदि शामिल है। इन कंपनियों ने 1 नहीं बल्कि कई सारे स्मार्टफोन की कीमतों को महंगा कर दिया है। अगर आप अपने लिए नया फोन खरीदने की सोच रहे थे, तो यहां देखें पूरी लिस्ट। और पढें: Samsung Galaxy M47 5G फोन 6000mAh बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

Vivo Phones Price Hike

Vivo X300 FE के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज की कीमत 79,999 रुपये थी, जिसे अभी आप 7000 रुपये महंगा यानी 86,999 रुपये में खरीद सकेंगे। इसका 512GB मॉडल 89,999 रुपये में आता था, जो कि अब 96,999 रुपये का हो गया है। और पढें: 6000mAh बैटरी और 50MP कैमरा वाले Vivo X Fold5 5G पर आया फाडू ऑफर, यहां मिल रहा 16000 का Discount

Vivo V70 FE के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज की कीमत 37,999 रुपये थी, जिसे अभी आप 4000 रुपये महंगा यानी 41,999 रुपये में खरीद सकेंगे। इसका 256GB मॉडल 40,999 रुपये का था, जो कि अब 5000 रुपये महंगा यानी 45,999 रुपये में मिलेगा। वहीं, 12GB RAM + 256GB स्टोरेज की कीमत 44,999 रुपये थी, जो कि 46,999 रुपये में मिल रहा है।

Nothing Phones Price Hike

Nothing Phone 4a फोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 31,999 रुपये थी, जो कि पहले महंगा होकर 37,999 रुपये हुआ था। हालांकि, अब इसे आप 2000 रुपये और महंगा यानी 39,999 रुपये में खरीद सकेंगे। इसके 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत पहले 34,999 रुपये थी, जो कि बाद में 40,999 रुपये का हुआ था। वहीं, अब इसे 3000 रुपये महंगा यानी 43,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 12GB + 256GB मॉडल पहले 37,999 रुपये में मिलता था, जिसे पहले 43,999 रुपये का किया गया और अब इसे 46,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Nothing Phone 4a Pro के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत पहले 42,999 रुपये थी, जिसे पहले 52,999 रुपये का किया गया था। वहीं, अब यह 54,999 रुपये का हो गया है। इसका 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल पहले 45,999 रुपये में आया था, जिसे बाद में 55,999 रुपये का कर दिया गया। वहीं, अब यह आपको 59,999 रुपये में मिल रहा है।

Realme Smartphones Price Hike

Realme 16 Pro+ के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल को 46,999 रुपये में लॉन्च किया गया था, लेकिन अब यह 49,999 रुपये में मिल रहा है। इसके 256GB स्टोरेज की कीमत 48,999 रुपये थी, जो कि अब 52,999 रुपये में मिल रहा है। इसके 12GB RAM + 256GB स्टोरेज की कीमत 52,999 रुपये थी, जो कि आपको 55,999 रुपये में मिलने वाला है।

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Realme 16 के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत पहले 33,999 रुपये थी, जो कि अब 34,999 रुपये में मिल रहा है। इसका 256GB स्टोरेज पहले 36,999 रुपये में आया था, जो अब 37,999 रुपये में मिलेगा। 12GB + 256GB स्टोरेज मॉडल 39,999 रुपये में आया था, जो कि 40,999 रुपये का हो गया है।